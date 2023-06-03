ЗСУ готові до контрнаступу на ворога - Зеленський

ЗСУ вже готові до контрнаступу на позиції російських окупантів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal
"Я вважаю, що на сьогоднішній день ми вже готові це робити", – сказав він.
Зеленський також зазначив, що незважаючи на те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати ще місяць вже неможливо.
За словами українського лідера, у російських окупантів як і раніше перевага в повітрі. І, якщо небо не розчищено від ворожих літаків, то це означає, що "може загинути багато солдатів під час контрнаступу".
"Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо", – підсумував президент України.
Підготовка контрнаступу ВСУ
Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.
Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
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