ЗСУ готові до контрнаступу на ворога - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні Україна вже готова розпочати контрнаступальну операцію.

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Володимир Зеленський підтвердив готовність ЗСУ до контрнаступу / колаж Главред, фото УНІАН

ЗСУ вже готові до контрнаступу на позиції російських окупантів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal

"Я вважаю, що на сьогоднішній день ми вже готові це робити", – сказав він.

Зеленський також зазначив, що незважаючи на те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, чекати ще місяць вже неможливо.

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За словами українського лідера, у російських окупантів як і раніше перевага в повітрі. І, якщо небо не розчищено від ворожих літаків, то це означає, що "може загинути багато солдатів під час контрнаступу".

"Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо", – підсумував президент України.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Підрозділи Збройних сил України можуть піти в контрнаступ відразу в декількох місцях фронту, заявив раніше міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, контрнаступ ЗСУ може початися як на півдні, так і на сході.

Нагадаємо, раніше Резніков також заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

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