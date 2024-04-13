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ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

Олексій Тесля
13 квітня 2024, 17:51
За добу ЗСУ знищили сотні російських окупантів і десятки танків РФ.
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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

На Східному напрямку Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Уточнюється, що втрати армії РФ тільки на східному напрямку за 12 квітня становили 948 осіб особового складу.

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Також у ворога втрати у військовій техніці та ресурсах, серед них:

  • танків - 21;
  • бойових бронемашин - 43;
  • РСЗВ - 2;
  • гармат і мінометів - 17;
  • протитанкових засобів - 2;
  • автомобільної техніки - 38;
  • засобів РЕБ - 4;
  • БПЛА - 562;
  • ПУ БпЛА - 1;
  • укриттів - 18;
  • складів боєприпасів - 13.
Скріншот
/ t.me/Khortytsky_wind

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми. Росіяни атакували невеликими групами на бронетехніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ і захопити нові території. Російська армія почала масово використовувати РЕБ на бронетехніці, що сильно заважає працювати БПЛА.

Як повідомлялося раніше, Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті. Українських військових, які з початку повномасштабного вторгнення перебувають на фронті, відправлять на відпочинок, зазначили в Генштабі ЗСУ.

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