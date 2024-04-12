РФ намагається 'пробити' оборону ЗСУ та захопити нові території: ситуація на фронті

Російська армія почала масово використовувати РЕБ на бронетехніці, що сильно заважає працювати БПЛА.

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Під Авдіївкою окупанти атакують ЗСУ / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, Міноборони РФ

Командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич зазначив, що російські окупанти змінили тактику та загальну концепцію наступу на Авдіївському напрямку.

"На Авдіївському напрямку ворог пробує використовувати тактику змішаних штурмів. В одних частинах смуги розмежування відповідальності Сил оборони можна спостерігати наступ ворога за допомогою бронетанкових з'єднань. Тобто відбувається наступ за допомогою танків та броньованої техніки. В інших частинах ворог намагається використати піхотну тактику. Тобто тактику малих і великих угруповань, які можуть наступати. Особливо це спостерігається в темну пору доби або по сірому", - зауважив Мазевич в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами командира підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр, ворог почав масово використовувати РЕБ на бронетехніці, що сильно заважає працювати БПЛА, але хлопці працюють й досить ефективно.

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"Ворог дещо змінив загальну концепцію наступу. Росіяни пробують пробити основний напрямок, де є бронетехніка, який спрямований у бік на Курахове", - наголосив Мазевич.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контратаку та відбили позиції на важливій ділянці фронту. Аналітики ISW зазначають, що в районі Кремінної російські війська втрачають певні позиції через активні контратаки з боку Сил оборони України. Однак, російські джерела також повідомляли про запеклі бої в районі Тернів.

У ЗСУ зробили заяву про ситуацію в Часовому Яру. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. За 24 години війська РФ 14 разів здійснили обстріли населених пунктів Донбасу.

Боєць ЗСУ Олег Калашніков розповів про нову тактику наступу РФ. Офіцер додав, що якщо раніше більшість штурмових дій здійснювалася суто піхотою, то зараз противник використовує як важку техніку, так і бойові броньовані машини. Російські сили намагаються прорвати українську оборону.

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