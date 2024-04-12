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Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

Руслана Заклінська
12 квітня 2024, 18:42
Українських військових, які з початку повномасштабного вторгнення перебувають на фронті відправлять на відпочинок, зазначили у Генштабі ЗСУ.
Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація
Українських фронтовиків відправлять на відпочинок / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Підрозділи ЗСУ, які брали участь у військових діях з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відправлять на відпочинок в рамках планової ротації. Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригади на відпочинок", - зазначили у повідомленні.

Генштаб ЗСУ пояснив, що також проводиться комплекс заходів з посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на лінії фронту. Рішення вдалося ухвалити після аналізу чисельності підрозділів, які раніше не брали активної участі у бойових діях.

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"Вивільнені тисячі військовослужбовців спрямовані до бойових частин. Цей процес триватиме і далі", - запевнили у Генерельному штабі ЗСУ.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Ротація військових - заяви Сирського та Зеленського

Як повідомляв Главред, перебуваючи на фронті головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що попри складну ситуацію на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чинним військовослужбовцям необхідна ротація. У інтерв'ю для телеканалу Channel 4 News він наголосив, що мобілізація - це питання справедливості, оскільки деякі люди беруть участь у війні з перших днів, а іншим також потрібна можливість відпочити.

Також Сирський запевнив, що процес ротації вже запущено і надалі він тільки нарощуватиметься. За його словами ротація - один з його пріоритетів, оскільки деякі військові частини з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ воюють.

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