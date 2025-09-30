Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні спортсмена за 37 секунд

Віталій Кірсанов
30 вересня 2025, 12:19
318
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного випробування? Уважно подивіться на дві картинки спортсмена, який зав'язує шнурки. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але на зображенні є три крихітні відмінності, які хитро заховані. Думаєте, зможете знайти їх усі всього за 37 секунд?

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього розв'язання потрібна відмінна спостережливість.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

12:39Україна
Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

11:56Війна
Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

11:24Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Останні новини

12:54

"Американська" донька Фреймут заговорила про повернення в Україну

12:39

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

12:34

Сума в платіжках зміниться: тарифи на електроенергію в Україні з 1 жовтня

12:34

Кришталь із бабусиного серванта: як дати нове життя вінтажному посудуВідео

12:33

Потап залишив Настю Каменських і поїхав - що у них відбувається

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
12:26

"Це жахливо": діагноз змусив Дорофєєву сісти на жорстку дієту

12:19

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні спортсмена за 37 секунд

12:15

Третя світова вже йде, Китай готується до війни із США - Загородній

11:56

Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

Реклама
11:41

Українці самі винні: відомій українській блогерці повідомили про підозруВідео

11:38

Чому 1 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

11:35

Рекордні показники: Кремль вирішив провести масштабну мобілізацію, але є нюанс

11:29

"Немов це остання секунда": Ані Лорак терміново покинула РФ

11:24

Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

11:15

Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися: як змінити ситуацію

11:00

"Мій рідний": актриса "Сватів" зробила інтимне зізнання про Кеосаяна

10:58

З 1 жовтня перерахують субсидії: хто з українців може залишитися без виплат

10:39

Китайський гороскоп на завтра 1 жовтня: Драконам - помилки, Півням - конфлікти

10:39

"Важкий час": чоловік Ніколь Кідман відмовився жити з 58-річною актрисою

10:29

У Харкові колись жило справжнє чудовисько: де його вперше знайшлиВідео

Реклама
10:12

Гриміли вибухи і вибило світло: Росію масовано атакувала зграя дронів

10:09

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

09:50

"Їм судилося процвітати": люди, народжені в ці дати, досягають успіху в житті

09:36

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світлаФото

09:24

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24

Чи наблизять мир українські ракетиПогляд

09:18

Алла Пугачова звернулася до колишнього і потрапила в гучний скандал - деталі

09:16

Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня новини компанії

09:06

Буде багато кризи: астролог назвала дві небезпечні дати в жовтні 2025 року

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: як компанія об'єднала співробітників навколо спорту новини компанії

08:56

"Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

08:28

Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині: загинула родина з двома дітьмиФото

08:27

Може торкнутися українців: у Польщі з’явився новий законопроєкт про "бандеризм"

08:01

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалитьсяВідео

07:10

Де три відмінності між жінками з песиком: найскладніша загадка на перевірку уважності

06:47

Армія РФ окупувала Полтавку в Донецькій області та просунулася на Запоріжжя - DeepState

06:10

Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

05:37

Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин

Реклама
05:14

Не потрібно повертати: Сумська зробила 23-річній дочці щедрий подарунок

04:35

Кохання накриє з головою: три знаки зодіаку у жовтні знайдуть свою другу половинку

04:01

Коли буде новий обстріл України: названо дату

03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти