З 1 жовтня перерахують субсидії: хто з українців може залишитися без виплат

Маріна Фурман
30 вересня 2025, 10:58
Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі.
Як оформити субсидію на опалювальний сезон 2025

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні розпочнеться перерахунок субсидій
  • Як оформити допомогу
  • Які документи потрібні для отримання субсидії

З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочне перерахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025–2026 років. За даними відомства, більшості українців субсидії перерахують автоматично, навіть тим, хто влітку отримував 0 гривень. Однак є ті, кому варто подати заяву у Пенсійний фонд для нарахування субсидій.

Як нараховується субсидія на опалення в Україні у 2025 році

Державну допомогу призначають на період із 16 жовтня до 15 серпня, вона поширюється на оплату комунальних послуг, а також купівлю газу, рідкого пального та пічного палива.

Подати заяву на субсидію потрібно українцям, які:

  • хочуть оформити допомогу вперше;
  • мають зміни у складі сім'ї або переліку отримуваних комунальних послуг;
  • втратили субсидію через заборгованість, яку вже погасили.

Якщо звернутися із заявою до кінця листопада, то субсидію нарахують із початку опалювального періоду. А якщо пізніше, то з початку місяця звернення.

Як оформити субсидію

Щоб отримати виплати, потрібно подати декларацію про доходи сім’ї за встановленою формою та додати необхідні документи. Зокрема, переселенцям слід надати довідку ВПО, а тим, хто орендує житло — договір оренди.

Куди подати документи для оформлення виплат

Подати документи на призначення житлової субсидії можна декількома зручними способами.

Ви можете особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Пакет документів можна надіслати поштою на адресу територіального органу Фонду або ж подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. Таке рішення ухвалила НКРЕКП.

Раніше Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Нещодавно у "Інфляційному звіті" НБУ йшлося, що чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядати не будуть. Проте припускається, що вже у 2026 році через складну ситуацію в енергетиці тарифи будуть поступово підвищувати.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

