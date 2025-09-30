З 1 жовтня перерахують субсидії: хто з українців може залишитися без виплат

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі.

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні розпочнеться перерахунок субсидій

Як оформити допомогу

Які документи потрібні для отримання субсидії

З 1 жовтня Пенсійний фонд України розпочне перерахунок житлових субсидій для домогосподарств на опалювальний сезон 2025–2026 років. За даними відомства, більшості українців субсидії перерахують автоматично, навіть тим, хто влітку отримував 0 гривень. Однак є ті, кому варто подати заяву у Пенсійний фонд для нарахування субсидій.

Як нараховується субсидія на опалення в Україні у 2025 році

Державну допомогу призначають на період із 16 жовтня до 15 серпня, вона поширюється на оплату комунальних послуг, а також купівлю газу, рідкого пального та пічного палива.

Подати заяву на субсидію потрібно українцям, які:

хочуть оформити допомогу вперше;

мають зміни у складі сім'ї або переліку отримуваних комунальних послуг;

втратили субсидію через заборгованість, яку вже погасили.

Якщо звернутися із заявою до кінця листопада, то субсидію нарахують із початку опалювального періоду. А якщо пізніше, то з початку місяця звернення.

Як оформити субсидію

Щоб отримати виплати, потрібно подати декларацію про доходи сім’ї за встановленою формою та додати необхідні документи. Зокрема, переселенцям слід надати довідку ВПО, а тим, хто орендує житло — договір оренди.

Куди подати документи для оформлення виплат

Подати документи на призначення житлової субсидії можна декількома зручними способами.

Ви можете особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Пакет документів можна надіслати поштою на адресу територіального органу Фонду або ж подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

