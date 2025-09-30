Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

Чоловік Алли Пугачової прокоментував своє рішення.

Максим Галкін, Алла Пугачова - куди пропала обручка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Максим Галкін з'явився без обручки

Що сталося в родині Пугачової

Російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного нападу РФ, був помічений без обручки. Галкін не став приховувати від шанувальників причину і поділився нею у своїх соцмережах.

Як повідомив Максим, йому довелося позбутися символу шлюбу з Аллою Пугачовою через травму. Раніше гуморист потрапив у страшну аварію: його збила машина. Галкін їхав на велосипеді в Юрмалі, дотримуючись правил дорожнього руху, але не уникнув ДТП із водієм на "Фольксвагені". Про подію тоді розповіла журналістка Божена Ринська.

Максим Галкін потрапив у ДТП / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Він їхав на велосипеді проспектом Відус - найтихіша вулиця в Юрмалі. Дотримувався всіх правил, був у шоломі. Нуль проміле. Автомобіль їхав із бічної на головну і збив Максима. Жінка на старому "Фольксвагені" вилетіла на Максима навіть не пригальмувавши", - розповіла вона.

Максим Галкін отримав травму / фото: instagram.com, Максим Галкін

Максим Галкін досі бореться з наслідками цієї події. Він пояснив, що його досі мучать набряки, через які носити обручку неможливо.

"Після аварії все ще не сходить набряк - поки не виходить", - пояснив Галкін.

Максим Галкін - особисте життя

Максим Галкін щасливий у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. Їхнє весілля відбулося 2011 року і стало однією з найяскравіших подій шоу-бізнесу. Подружжя виховує двійнят - Єлизавету і Гаррі, які з'явилися на світ завдяки сурогатній матері. Незважаючи на велику різницю у віці, Галкін і Пугачова протягом багатьох років залишаються однією з найміцніших і найбільш обговорюваних пар.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що російський гуморист Максим Галкін з'явився в новому образі і з новою стрижкою, яка викликала захоплення шанувальників. Галкін відреагував на комплімент фаната з України і відповів українською мовою.

Також Максим Галкін опинився в боргах. До московського суду надійшов позов про стягнення понад півмільйона рублів з російського гумориста за будинок-замок у селі Грязь. Йдеться про майже 4000 доларів. Поки що гуморист ніяк не відреагував на новини.

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

