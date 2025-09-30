'Це жахливо': діагноз змусив Дорофєєву сісти на жорстку дієту

Ви дізнаєтесь:
- На яку дієту сіла Надя Дорофєєва
- Чому їй це знадобилось
Українська співачка Надя Дорофєєва, відома своєю ідеальною фігурою, зізналась, що сидить на жорсткій дієті. За словами артистки, вона продиктована не бажанням, а її станом здоров'я. Про це Надя розповіла проєкту "Ближче до зірок".
Дорофєєва розповіла, що їй поставили діагноз, який змусив співачку повністю переглянути своє харчування, а саме гіперчутливість до глютену. Надя зізналась, що їй дуже важко дається обмеження себе в улюблених стравах.
"Це жахливо! Безглютенова дієта — це жах. Мені поставили непереносність глютену, хоча я обожнюю булочки, все, що пов'язано з пастою, хлібом, піцою. Я їм усе! Я худенька від дитинства, ну так склалося. І тут мене садять на цю дієту… Дуже складно", — пожалілась співачка.
Проте дуже скоро Надя побачила плюси у новому підході до харчування. За її словами, значно покращився стан шкіри. Окрім цього, фігурою співачка захоплюється її чоловік Міша Кацурін, який підтримує кохану компліментами.
"Через три місяці можу вже сказати, що я звикла, шкіра набагато краща. Мені навіть чоловік мій каже: "Щось у тебе такий ідеальний живіт". Я кажу, що це, мабуть, усе моя дієта. Він мене підтримує завжди. Навіть коли я можу об'їстися, він каже, що все добре", — говорить співачка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Надя Дорофєєва поділилась своїми почуттями перед початком осені. Співачка була продуктивною у своїй кар'єрі, проте не мала достатньо часу щоб провести його з родиною і близькими. Вона зазначила, має ще не виконані літні бажання.
Також під час виступу Дорофєєвої Олександр Усик приголомшив присутніх своїм танцем на сцені під пісню "Смак-печаль". Нагадаємо, що спортсмен уже демонстрував свої танцювальні вміння під пісню "А я все плакала" на святкуванні дня народження дочки Єлизавети.
Вас може зацікавити:
- "Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві
- "Важкий час": чоловік Ніколь Кідман відмовився жити з 58-річною актрисою
- Українці самі винні: відомій українській блогерці повідомили про підозру
Про персону: Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред