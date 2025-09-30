'Це жахливо': діагноз змусив Дорофєєву сісти на жорстку дієту

Наді Дорофєєвій довелось значно обмежити свій раціон.

Надя Дорофєєва сіла на дієту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва, відома своєю ідеальною фігурою, зізналась, що сидить на жорсткій дієті. За словами артистки, вона продиктована не бажанням, а її станом здоров'я. Про це Надя розповіла проєкту "Ближче до зірок".

Дорофєєва розповіла, що їй поставили діагноз, який змусив співачку повністю переглянути своє харчування, а саме гіперчутливість до глютену. Надя зізналась, що їй дуже важко дається обмеження себе в улюблених стравах.

Надя Дорофєєва - діагноз / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

"Це жахливо! Безглютенова дієта — це жах. Мені поставили непереносність глютену, хоча я обожнюю булочки, все, що пов'язано з пастою, хлібом, піцою. Я їм усе! Я худенька від дитинства, ну так склалося. І тут мене садять на цю дієту… Дуже складно", — пожалілась співачка.

Проте дуже скоро Надя побачила плюси у новому підході до харчування. За її словами, значно покращився стан шкіри. Окрім цього, фігурою співачка захоплюється її чоловік Міша Кацурін, який підтримує кохану компліментами.

Надя Дорофєєва похвалилась фігурою / фото: instagram.com, Надя Дорофєєва

"Через три місяці можу вже сказати, що я звикла, шкіра набагато краща. Мені навіть чоловік мій каже: "Щось у тебе такий ідеальний живіт". Я кажу, що це, мабуть, усе моя дієта. Він мене підтримує завжди. Навіть коли я можу об'їстися, він каже, що все добре", — говорить співачка.

Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Надя Дорофєєва поділилась своїми почуттями перед початком осені. Співачка була продуктивною у своїй кар'єрі, проте не мала достатньо часу щоб провести його з родиною і близькими. Вона зазначила, має ще не виконані літні бажання.

Також під час виступу Дорофєєвої Олександр Усик приголомшив присутніх своїм танцем на сцені під пісню "Смак-печаль". Нагадаємо, що спортсмен уже демонстрував свої танцювальні вміння під пісню "А я все плакала" на святкуванні дня народження дочки Єлизавети.

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

