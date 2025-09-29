Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Зрадницю України наздогнали наслідки неякісної косметології.

https://glavred.net/starnews/lico-poplylo-zaprodanka-povaliy-reshila-izmenitsya-do-neuznavaemosti-10702253.html Посилання скопійоване

Таїсія Повалій захопилася косметологічними процедурами / колаж: Главред, скрін з відео: instagram.com, Таїсія Повалій, росЗМІ

Ви дізнаєтеся:

Таїсія Повалій зіткнулася з наслідками "уколів краси"

Які зміни зовнішності чекають на співачку

Зрадниця України співачка Таїсія Повалій поскаржилася російським пропагандистам на неякісні косметичні процедури, які вже не рятують її обличчя від старіння. Повалій розповіла росЗМІ, з якими наслідками вона зіткнулася, бажаючи бути привабливою для публіки країни-агресора.

Таїсія поділилася з журналістами, що вона скоро піде робити уколи ботокса. Життя нічому не навчило запроданку - попередні процедури закінчилися плачевно. Препарат, який вкололи Повалій, перестав діяти і зморшки знову повернулися.

відео дня

Таїсія Повалій розповіла про невдалу процедуру / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Я уколи збираюся йти робити. У мене ботокс розійшовся", - повідомила артистка.

Повалій давно відома своєю любов'ю до косметичних процедур - вона почала перекроювати своє обличчя вже давно і змінювалася до невпізнання. Як зізналася сама співачка, вона готова терпіти будь-який біль, щоб знову виходити на сцену молодою.

Таїсія Повалій про реакцію чоловіка на косметологію / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Звичайно, боляче, а що робити?", - поскаржилася зрадниця України.

Артистка заявила, що чоловік не проти її косметологічних експериментів. Ба більше, сам її возить на процедури в клініки.

"Чоловік нормально реагує. Він із задоволенням мене возить на уколи краси", - розповіла співачка.

Таїсія Повалій змінила зовнішність до невпізнання / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Раніше Повалій зізналася, що сама не знала, які препарати кололи їй на початку свого косметологічного шляху. Співачка постраждала від неякісних препаратів, але не зупинилася і продовжила себе змінювати до невпізнання.

"Я давно живу. Коли з'явилися перші приватні клініки, вони самі не знали, що колють жінкам. А ми ж, зірки, у перших рядах ішли", - поділилася Таїсія.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій дала сльозливе інтерв'ю росЗМІ, в якому розповіла, хто з родини благав її повернутися в Україну і не зраджувати свою країну. Повалій назвала рідну людину "обробленою" і заявила, що на неї в Києві чекала в'язниця.

Також зрадниця України співачка Таїсія Повалій поскаржилася на те, які наслідки своєї підтримки загарбницької війни РФ проти України вона відчула на собі. Артистка розповіла, що від неї відвернулися всі. Крім цього, вона залишилася без своїх заощаджень.

Вас може зацікавити:

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред