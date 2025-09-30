Армія РФ окупувала Полтавку в Донецькій області та просунулася на Запоріжжя - DeepState

У Deep State розповіли останні новини з фронту.

РФ вклинилася в оборону ЗСУ на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Коротко:

В окупантів є успіхи на фронті

РФ окупувала Полтавку і просунулася поблизу Новоіванівки

Російська армія захопила село Полтавка на Донеччині, а також просунулася в Запорізькій області та на території Серебрянського лісництва. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у вечірньому зведенні 29 вересня.

"Ворог окупував Полтавку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Полтавки та в Серебрянському лісництві", - йдеться в повідомленні.

Полтавка - населений пункт у Костянтинівському районі Донецької області, розташований на південний захід від Костянтинівки.

Полтавка на карті / Deep State

Також російська армія на Донеччині просунулася поблизу щойно окупованої Полтавки, а також у Серебрянському лісництві.

Серебрянське лісництво / Deep State

У Запорізькій області російська армія мала успіхи в районі населеного пункту Новоіванівка Гуляйпільського району.

Новоіванівка на карті / DeepState

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог активний на Покровському та Новопавлівському напрямках.

На Покровському напрямку росіяни минулої доби здійснили 35 штурмових і наступальних дій у районі 13 населених пунктів і в напрямку двох.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ намагалися здійснили 24 атаки, які Силам оборони вдалося зупинити.

Щонайменше 12 атак ворог також здійснив на Лиманському напрямку та 11 разів робив спроби вклинитися в оборону на Торецькому напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Він наголосив, що Добропільська контрнаступальна операція триває і подякував усім залученим підрозділам за їхню результативність.

Російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння в полон. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

Воїни 73 морського центру ССО разом із бійцями ГУР МО провели спеціальні дії в тилу ворога. Українська бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей країни-агресора Росії. Під час проведення операції противник зазнав втрат у техніці та живій силі.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

