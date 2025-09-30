Може торкнутися українців: у Польщі з’явився новий законопроєкт про 'бандеризм'

Ініціатива президента Польщі також збільшує термін обов'язкового проживання для отримання громадянства.

Що чекає на українців в Польщі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Навроцький зареєстрував законопроєкт, який торкнеться українців

Він передбачає заборону "бандеризму"

Також можливе підвищення покарання за незаконний перетин кордону

У Сеймі Польщі президентом Каролем Навроцьким зареєстровано законопроєкт, який спрямований на обмеження пропаганди так званої "бандерівської ідеології" та посилення правил перетину кордону. Про це повідомляють RFM24 і Rzeczpospolita.

Відомо, що нові ініціативи викликали обговорення в експертних колах і можуть вплинути на українців, які проживають у Польщі.

Зокрема, законопроєкт передбачає заборону на публічну пропаганду ідей Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії. У разі ухвалення документа порушники можуть отримати до трьох років позбавлення волі.

В обґрунтуванні поправки зазначається, що "бандеризм" історично був спрямований проти поляків на так званих "східних кресах". У документі польська влада продовжує використовувати цей термін для позначення західної частини України, як це було до 1939 року.

Посилення правил перетину кордону

Законопроєкт також передбачає підвищення покарання за незаконний перетин кордону та організацію подібних дій для інших осіб. Максимальний термін позбавлення волі збільшується з трьох до п'яти років.

Отримання громадянства

Крім того, ініціатива збільшує термін обов'язкового проживання в Польщі для отримання громадянства з трьох до десяти років. Експерти підкреслюють, що це рішення також може торкнутися українців, які проживають на території Польщі.

Зміни для українців у Польщі

Раніше Главред розповідав, що з 1 жовтня українці, які перебувають у Польщі, ризикують отримати серйозні штрафи за керування автомобілем без польського водійського посвідчення.

Так, згідно із законодавством, після 185 днів перебування в країні іноземці обов’язково мають замінити водійське посвідчення на польське.

Це не стосується лише тих людей, які користуються тимчасовим захистом (мають PESEL зі статусом "UKR").

Українські біженці / Інфографіка: Главред

Українці в Польщі - що відомо

Як повідомляв Главред, сенат Польщі затвердив закон, який регулює перебування іноземців у країні та допомогу громадянам України. Документ був підготовлений після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню ініціативу щодо статусу українських біженців.

Також відомо, що Польща змінила правила для українських громадян, які отримували виплату 800+. Згідно з оновленим порядком, грошову допомогу будуть надавати меншій кількості українців.

Про персону: Кароль Навроцький Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями". Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську. Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

