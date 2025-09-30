РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

Мер Івано-Франківська повідомив, що українцям слід готуватися до відключень електроенергії.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-massirovannyy-udar-po-energetike-ukrainy-nazvana-opasnaya-data-10702592.html Посилання скопійоване

Українців попередили про масові удари по енергетиці / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Основне:

Росія готується бити по енергетиці

Обстріли по Україні можуть посилитися з 10 жовтня

Російські окупанти готують нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Ймовірно, кількість ворожих ударів зростатиме з 10 жовтня. Таку думку висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, українцям слід готуватися до можливих відключень електроенергії.

відео дня

"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуймося зараз разом до можливих відключень. Дай, Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б’є по інфраструктурі", – підкреслив мер.

Він зазначив, що кількість ударів буде зростати, особливо – з 10 жовтня. Тому загроза ворожих атак існує як для Івано-Франківська, так і для всієї України.

Дивіться відео, у якому мер Івано-Франківська попередив про можливі масовані атаки по Україні:

Коли буде новий обстріл України - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб.

Жданов переконаний у тому, що повторити таку атаку в короткий проміжок часу буде проблематично.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Крім цього, у Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.

Увечері 29 вересня, росіяни атакували центр Києва ударними дронами. В КМВА закликали громадян перебувати в укриттях та повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред