РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

- Росія готується бити по енергетиці
- Обстріли по Україні можуть посилитися з 10 жовтня
Російські окупанти готують нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Ймовірно, кількість ворожих ударів зростатиме з 10 жовтня. Таку думку висловив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За його словами, українцям слід готуватися до можливих відключень електроенергії.
"Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі. Тому підготуймося зараз разом до можливих відключень. Дай, Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б’є по інфраструктурі", – підкреслив мер.
Він зазначив, що кількість ударів буде зростати, особливо – з 10 жовтня. Тому загроза ворожих атак існує як для Івано-Франківська, так і для всієї України.
Дивіться відео, у якому мер Івано-Франківська попередив про можливі масовані атаки по Україні:
Коли буде новий обстріл України - думка експерта
Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб.
Жданов переконаний у тому, що повторити таку атаку в короткий проміжок часу буде проблематично.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.
Крім цього, у Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.
Увечері 29 вересня, росіяни атакували центр Києва ударними дронами. В КМВА закликали громадян перебувати в укриттях та повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.
Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
