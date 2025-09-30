Чому 1 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 1 жовтня
- Що не можна робити 1 жовтня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 1 жовтня, віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Його витоки сягають Х століття. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 1 жовтня
У Константинополі, у Влахернському храмі, де зберігалася риза Божої Матері, сталося знамення: під час нічної молитви преподобний Андрій Юродивий разом зі своїм учнем Епіфанієм побачили Богородицю, яка простягнула свій омофор (покров) над людьми. Це було сприйнято як знак її заступництва і захисту всіх християн. Покров символізує заступництво, захист і духовну підтримку Божої Матері для всіх, хто з вірою звертається до неї. Це свято вчить довіряти її небесному покрову і шукати в молитві миру та сили.
Що не можна робити 1 жовтня
- Забороняється важко працювати - вважається, що Богородиця накриває землю "покровом", а тому порушувати його в цей день працею великий гріх.
- Не можна займатися господарством на городі - земля "відпочиває".
- Не слід відмовляти в допомозі - люди вірили, що Матір Божа обов'язково воздасть добром за добрі вчинки.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- сонячна і тепла погода - до короткої і м'якої зими;
- на Покрову дощ - чекайте затяжну зиму з частими відлигами;
- південний вітер - буде тепла зима;
- на деревах ще багато листя - до довгої зими;
- гуси відлітають у теплі краї на Покрову - зима прийде рано;
- білки активно утеплюють гнізда - чекайте люту зиму.
У народі 1 жовтня носило назву Покров. Крім того, що це важливе церковне свято, жовте листя вже вкриває землю своїм "покровом". А ще з цього дня починаються справжні холоди.
Іменини 1 жовтня
Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра.
Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь наділяють численними цілющими силами. Зокрема, ще з давніх часів існувало переконання, що жадеїт здатен дарувати спокійний сон і приносити в людське життя відчуття гармонії та рівноваги.
Вам може бути цікаво:
- Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви
- Радониця і батьківські суботи: дати всіх поминальних днів у 2025 році
- День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли та коли святкуємо
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред