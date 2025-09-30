Чому 1 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

1 жовтня забороняється важко працювати - вважається, що Богородиця накриває землю "покровом", а тому порушувати його в цей день працею великий гріх.

Яке церковне свято 1 жовтня

Що не можна робити 1 жовтня

Народні прикмети і традиції

У середу, 1 жовтня, віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Його витоки сягають Х століття. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 жовтня

У Константинополі, у Влахернському храмі, де зберігалася риза Божої Матері, сталося знамення: під час нічної молитви преподобний Андрій Юродивий разом зі своїм учнем Епіфанієм побачили Богородицю, яка простягнула свій омофор (покров) над людьми. Це було сприйнято як знак її заступництва і захисту всіх християн. Покров символізує заступництво, захист і духовну підтримку Божої Матері для всіх, хто з вірою звертається до неї. Це свято вчить довіряти її небесному покрову і шукати в молитві миру та сили.

Що не можна робити 1 жовтня

Забороняється важко працювати - вважається, що Богородиця накриває землю "покровом", а тому порушувати його в цей день працею великий гріх.

Не можна займатися господарством на городі - земля "відпочиває".

Не слід відмовляти в допомозі - люди вірили, що Матір Божа обов'язково воздасть добром за добрі вчинки.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і тепла погода - до короткої і м'якої зими;

на Покрову дощ - чекайте затяжну зиму з частими відлигами;

південний вітер - буде тепла зима;

на деревах ще багато листя - до довгої зими;

гуси відлітають у теплі краї на Покрову - зима прийде рано;

білки активно утеплюють гнізда - чекайте люту зиму.

У народі 1 жовтня носило назву Покров. Крім того, що це важливе церковне свято, жовте листя вже вкриває землю своїм "покровом". А ще з цього дня починаються справжні холоди.

Іменини 1 жовтня

Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь наділяють численними цілющими силами. Зокрема, ще з давніх часів існувало переконання, що жадеїт здатен дарувати спокійний сон і приносити в людське життя відчуття гармонії та рівноваги.

