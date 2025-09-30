Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 1 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
30 вересня 2025, 11:38
61
1 жовтня забороняється важко працювати - вважається, що Богородиця накриває землю "покровом", а тому порушувати його в цей день працею великий гріх.
1 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити
1 жовтня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 1 жовтня
  • Що не можна робити 1 жовтня
  • Народні прикмети і традиції

У середу, 1 жовтня, віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Його витоки сягають Х століття. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 жовтня

У Константинополі, у Влахернському храмі, де зберігалася риза Божої Матері, сталося знамення: під час нічної молитви преподобний Андрій Юродивий разом зі своїм учнем Епіфанієм побачили Богородицю, яка простягнула свій омофор (покров) над людьми. Це було сприйнято як знак її заступництва і захисту всіх християн. Покров символізує заступництво, захист і духовну підтримку Божої Матері для всіх, хто з вірою звертається до неї. Це свято вчить довіряти її небесному покрову і шукати в молитві миру та сили.

відео дня

Що не можна робити 1 жовтня

  • Забороняється важко працювати - вважається, що Богородиця накриває землю "покровом", а тому порушувати його в цей день працею великий гріх.
  • Не можна займатися господарством на городі - земля "відпочиває".
  • Не слід відмовляти в допомозі - люди вірили, що Матір Божа обов'язково воздасть добром за добрі вчинки.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • сонячна і тепла погода - до короткої і м'якої зими;
  • на Покрову дощ - чекайте затяжну зиму з частими відлигами;
  • південний вітер - буде тепла зима;
  • на деревах ще багато листя - до довгої зими;
  • гуси відлітають у теплі краї на Покрову - зима прийде рано;
  • білки активно утеплюють гнізда - чекайте люту зиму.

У народі 1 жовтня носило назву Покров. Крім того, що це важливе церковне свято, жовте листя вже вкриває землю своїм "покровом". А ще з цього дня починаються справжні холоди.

Іменини 1 жовтня

Які завтра іменини: Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра.

Талісманом людини, народженої 1 жовтня, є жадеїт. Камінь наділяють численними цілющими силами. Зокрема, ще з давніх часів існувало переконання, що жадеїт здатен дарувати спокійний сон і приносити в людське життя відчуття гармонії та рівноваги.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети Покрова Покров Пресвятої Богородиці Покрови Пресвятої Богородиці календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

12:39Україна
Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

11:56Війна
Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

11:24Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Останні новини

12:54

"Американська" донька Фреймут заговорила про повернення в Україну

12:39

РФ готує масований удар по енергетиці України — названа небезпечна дата

12:34

Сума в платіжках зміниться: тарифи на електроенергію в Україні з 1 жовтня

12:34

Кришталь із бабусиного серванта: як дати нове життя вінтажному посудуВідео

12:33

Потап залишив Настю Каменських і поїхав - що у них відбувається

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
12:26

"Це жахливо": діагноз змусив Дорофєєву сісти на жорстку дієту

12:19

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні спортсмена за 37 секунд

12:15

Третя світова вже йде, Китай готується до війни із США - Загородній

11:56

Українські бійці знищили "очі" росіян у Криму: зʼявилися деталі зухвалої операції

Реклама
11:41

Українці самі винні: відомій українській блогерці повідомили про підозруВідео

11:38

Чому 1 жовтня не можна важко працювати: яке церковне свято

11:35

Рекордні показники: Кремль вирішив провести масштабну мобілізацію, але є нюанс

11:29

"Немов це остання секунда": Ані Лорак терміново покинула РФ

11:24

Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

11:15

Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися: як змінити ситуацію

11:00

"Мій рідний": актриса "Сватів" зробила інтимне зізнання про Кеосаяна

10:58

З 1 жовтня перерахують субсидії: хто з українців може залишитися без виплат

10:39

Китайський гороскоп на завтра 1 жовтня: Драконам - помилки, Півням - конфлікти

10:39

"Важкий час": чоловік Ніколь Кідман відмовився жити з 58-річною актрисою

10:29

У Харкові колись жило справжнє чудовисько: де його вперше знайшлиВідео

Реклама
10:12

Гриміли вибухи і вибило світло: Росію масовано атакувала зграя дронів

10:09

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

09:50

"Їм судилося процвітати": люди, народжені в ці дати, досягають успіху в житті

09:36

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світлаФото

09:24

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24

Чи наблизять мир українські ракетиПогляд

09:18

Алла Пугачова звернулася до колишнього і потрапила в гучний скандал - деталі

09:16

Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня новини компанії

09:06

Буде багато кризи: астролог назвала дві небезпечні дати в жовтні 2025 року

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: як компанія об'єднала співробітників навколо спорту новини компанії

08:56

"Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

08:28

Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині: загинула родина з двома дітьмиФото

08:27

Може торкнутися українців: у Польщі з’явився новий законопроєкт про "бандеризм"

08:01

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалитьсяВідео

07:10

Де три відмінності між жінками з песиком: найскладніша загадка на перевірку уважності

06:47

Армія РФ окупувала Полтавку в Донецькій області та просунулася на Запоріжжя - DeepState

06:10

Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

05:37

Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин

Реклама
05:14

Не потрібно повертати: Сумська зробила 23-річній дочці щедрий подарунок

04:35

Кохання накриє з головою: три знаки зодіаку у жовтні знайдуть свою другу половинку

04:01

Коли буде новий обстріл України: названо дату

03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти