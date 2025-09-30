Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

Руслан Іваненко
30 вересня 2025, 00:59
31
Країни ЄС оцінюють понад 100 тисяч сторінок українського законодавства перед відкриттям першого переговорного кластеру
Марта Кос
Єврокомісарка наголошує на важливості антикорупційних реформ для залучення інвестицій / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • ЄС готовий відкрити переговори з Україною
  • Процес блокує Угорщина через питання меншин

Європейський Союз готовий розпочати переговори про вступ України, однак Угорщина блокує цей процес. Про це заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос в інтерв’ю "Суспільному".

За її словами, відкриття першого переговорного кластеру можливе лише за згоди всіх 27 країн-членів ЄС. Кос наголосила на безпрецедентній швидкості скринінгу українського законодавства.

відео дня

"Це означає, що ми опрацювали понад 100 000 сторінок європейського законодавства. Процес відкриття переговорних кластерів заснований на заслугах, тож Україна не лишатиметься позаду, якщо реформи будуть здійснені. Ми справді наполегливо працюємо над цим, ведемо діалог із державами-членами, а також з Угорщиною", – зазначила вона.

Причини блокування з боку Угорщини

Кос пояснила, що Будапешт блокує переговори через "занепокоєння щодо угорської меншини в Україні" й додала, що інтеграція до ЄС допоможе врегулювати це питання:

"Чим швидше Угорщина дозволить нам відкрити кластер 1, тим швидше ми зможемо обговорити всі їхні занепокоєння. Я вважаю, що це водночас і найкраща відповідь панові Орбану", – акцентувала чиновниця.

Важливість антикорупційних реформ

Вона також підкреслила важливість антикорупційних реформ для економічного розвитку та залучення інвестицій:

"Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", – констатувала вона.

Експертна оцінка щодо НАТО

За словами Володимира Огризка, керівника Центру досліджень Росії та колишнього міністра закордонних справ України, Києву варто дочекатися змін у владі США та Угорщини, аби вийти на рівень взаємодії, який дозволить обговорювати вступ України до НАТО вже в практичній площині. Експерт наголошує, що на нинішньому етапі політичні обмеження з боку союзників ускладнюють пряме просування цього питання.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що наразі варто відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну, а дискусії щодо вступу держави в Європейський Союз є передчасними.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз новини України Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

00:08Війна
Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:55Економіка
Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

22:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Останні новини

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Реклама
21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

Реклама
20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Реклама
17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти