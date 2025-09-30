"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

Країни ЄС оцінюють понад 100 тисяч сторінок українського законодавства перед відкриттям першого переговорного кластеру

Єврокомісарка наголошує на важливості антикорупційних реформ для залучення інвестицій / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

ЄС готовий відкрити переговори з Україною

Процес блокує Угорщина через питання меншин

Європейський Союз готовий розпочати переговори про вступ України, однак Угорщина блокує цей процес. Про це заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос в інтерв’ю "Суспільному".

За її словами, відкриття першого переговорного кластеру можливе лише за згоди всіх 27 країн-членів ЄС. Кос наголосила на безпрецедентній швидкості скринінгу українського законодавства.

"Це означає, що ми опрацювали понад 100 000 сторінок європейського законодавства. Процес відкриття переговорних кластерів заснований на заслугах, тож Україна не лишатиметься позаду, якщо реформи будуть здійснені. Ми справді наполегливо працюємо над цим, ведемо діалог із державами-членами, а також з Угорщиною", – зазначила вона.

Причини блокування з боку Угорщини

Кос пояснила, що Будапешт блокує переговори через "занепокоєння щодо угорської меншини в Україні" й додала, що інтеграція до ЄС допоможе врегулювати це питання:

"Чим швидше Угорщина дозволить нам відкрити кластер 1, тим швидше ми зможемо обговорити всі їхні занепокоєння. Я вважаю, що це водночас і найкраща відповідь панові Орбану", – акцентувала чиновниця.

Важливість антикорупційних реформ

Вона також підкреслила важливість антикорупційних реформ для економічного розвитку та залучення інвестицій:

"Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", – констатувала вона.

Експертна оцінка щодо НАТО

За словами Володимира Огризка, керівника Центру досліджень Росії та колишнього міністра закордонних справ України, Києву варто дочекатися змін у владі США та Угорщини, аби вийти на рівень взаємодії, який дозволить обговорювати вступ України до НАТО вже в практичній площині. Експерт наголошує, що на нинішньому етапі політичні обмеження з боку союзників ускладнюють пряме просування цього питання.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити усі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що наразі варто відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну, а дискусії щодо вступу держави в Європейський Союз є передчасними.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

