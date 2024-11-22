На Курщині позитивні новини: ЗСУ розгромили ворога та взяли полонених - експерт

У армії Російської Федерації наразі зафіксовано антирекорд по втратам.

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Курщина слугує запеклою ареною боїв / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

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Окупантам із РФ не вдалося прорвати оборону України в районі Малої Локні

На Курщині 26 російських військовослужбовців захоплені в полон

Позитивними новинами на Курському напрямку поділився військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. Свою заяву він зробив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Згідно з даними Генштабу ЗСУ, можна сказати про успішний характер бойових дій Сил оборони України як у проведенні оборони, так і наступальних дій. Російським окупантам не вдалося протиснути оборону України в районі Малої Локні, найтяжчі бої тривають у районі Пльохово (села в Суджанському районі Курської області РФ, — ред.)", — сказав Снєгирьов. відео дня

Як пояснив аналітик, 26 окупантів вдалося взяти у полон українським десантникам, бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Йдеться про те, що 26 російських військовослужбовців захоплено в полон тільки під час одного бойового зіткнення", — уточнив гість ефіру.

Він також зазначив, що у жовтні російські війська зазнали рекордних втрат на фронті.

"За жовтень Російська Федерація зазнала серйозних втрат в особовому складі — 42 000 осіб. Вони перевищили свій же антирекорд травня. Тоді втрати налічували близько 39 000 знищених російських окупантів. Тобто можемо говорити про те, що Сили оборони України проводять успішні дії в активній обороні, і проводять операції в плані поліпшення тактичних положень на окремих ділянках фронту", — акцентував гість ефіру.

За словами Снєгирьова, Росія здатна щомісяця поповнювати особовий склад на 30-35 тисяч осіб. Однак втрати у 42 тисячі значно перевищують ці темпи, що ускладнює можливість відновлення живої сили.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, що Главред писав, ЗСУ переграли Путіна на ключовому напрямку. Річ у тім, що саме присутність ЗСУ в Курській області ставить паузу або ж жирну крапку в російському плані закінчення війни.

Окрім цього, на Курщині військам КНДР буде несолодко, якщо Сили оборони України почнуть використовувати далекобійної зброї вглиб території РФ.

Водночас в ЗСУ озвучили сили РФ для наступу в Курській області. Зазначається, що на Курщині нараховується близько 50 тисяч російських солдатів, також ще 1 дивізію ворог готує, щоб перекинути на лінію зіткнення.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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