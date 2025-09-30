Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

Віталій Кірсанов
30 вересня 2025, 05:50
191
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові спробувати? Уважно подивіться на два зображення батька з сином, що катаються на велосипеді. На перший погляд, ці дві картинки здаються майже ідентичними. Насправді вони не однакові; відмінностей усього 3, і завдання - знайти їх за 21 секунду.

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, тоді як складні відмінності важко виявити, і для їхнього розв'язання потрібна відмінна спостережливість.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

02:08Світ
Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

00:08Війна
Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:55Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

Останні новини

06:10

Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін?

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

05:37

Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин

05:14

Не потрібно повертати: Сумська зробила 23-річній дочці щедрий подарунок

04:35

Кохання накриє з головою: три знаки зодіаку у жовтні знайдуть свою другу половинку

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
04:01

Коли буде новий обстріл України: названо дату

03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

Реклама
02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Реклама
21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

Реклама
18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти