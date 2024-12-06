ЗСУ перекинуть резерви на Курський напрямок: Сирський розкрив головне завдання

На Курському напрямку в цілодобовому режимі триває робота, підкреслив головком ЗСУ.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Facebook 47-ї ОМБр

Ключове:

Визначено заходи щодо посилення бригад ЗСУ

ЗСУ знищують наступаючого переважаючими силами противника

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив заходи щодо посилення бригад ЗСУ на Курському напрямку.

Зокрема, щодо підготовки резервів і забезпечення безперебійної доставки боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів, написав він у Telegram.

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"Працював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку.... Наразі наше головне завдання - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійне постачання до частин і підрозділів боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - зазначив головком ЗСУ.

При цьому він також уточнив, що на Курському напрямку в цілодобовому режимі триває робота як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою.

"Наші воїни ефективно і системно знищують противника, який наступає переважаючими силами", - додав Сирський.

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ організували контратаку в Курській області. Українські війська в Курській області поступаються за чисельністю російським утричі.

Нагадаємо, раніше Сирський назвав втрати України під час операції в Курській області. Росіяни відчули те, що відчувають українці, підкреслив головком ЗСУ.

Як повідомляв Главред, українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила 29 листопада, що відбила російський посилений взвод механізованої атаки в невстановленому районі Курської області та знищила п'ять із шести російських бронетехніки дистанційним мінуванням.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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