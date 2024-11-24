ЗСУ втратили майже половину території в Курській області: що відомо

Наразі проти України воює приблизно 575 тис. російських солдатів.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poteryali-pochti-polovinu-territorii-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-10616930.html Посилання скопійоване

Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Головне:

Росіяни розмістили 59 тис. солдатів на Курщині

Зараз ЗСУ контролюють близько 800 кв. км.

Найскладніша ситуація в районі Курахового

Україна втратила понад 40% території в Курській області РФ через хвилю контратак російської армії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене військове джерело в Генштабі.

Зазначається, що росіяни розмістили 59 тис. солдатів у Курській області відтоді, як ЗСУ увірвалися туди на початку серпня і стрімко просунулися, заставши Кремль зненацька.

відео дня

"У кращому разі ми контролювали близько 1376 кв км, тепер ця територія менша. Противник посилює свої контратаки. Зараз ми контролюємо близько 800 кв км. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору", - зазначило джерело в Генштабі.

Там також додали, що більшість північнокорейських військових у Курській області продовжують проходити підготовку.

"Найбільшу загрозу зараз становить ситуація в районі Курахового, оскільки окупанти просуваються туди зі швидкістю 200-300 м на день і змогли прорватися в деяких районах. Курахове є трампліном до логістичного центру Покровськ у Донецькій області", - наголосило джерело видання.

За даними джерела, наразі проти України воює приблизно 575 тис. російських солдатів, і РФ має намір збільшити цю кількість до 690 тис.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що у Москві поспішають вибити українські сили з Курщини. Путін прагне встигнути це зробити до того, як Трамп сяде у Білому домі.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що російським окупантам не вдалося протиснути оборону України в районі Малої Локні, найтяжчі бої тривають у районі Пльохово - села в Суджанському районі Курської області РФ.

Крім того, уранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

Читайте також:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред