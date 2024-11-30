Яка ситуація на Курщині: аналітики розкрили, що насправді там відбувається

Російські окупанти продовжують використовувати велику кількість бронетехніки.

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Яка ситуація у Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Основні тези ISW:

РФ контратакують в районі головного "українського плацдарму"

Погода стала причиною ускладнення бойових дій

У звіті американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська продовжували контратакувати в районі головного "українського плацдарму" в Курській області 28 і 29 листопада, але даних, що їм вдалося просунутися, немає.

Українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила 29 листопада, що відбила російський посилений взвод механізованої атаки в невстановленому районі Курської області та знищила п’ять із шести російських бронетехніків дистанційним мінуванням, передає ISW.

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Речник української бригади, яка діє на Курському напрямку, повідомив, що російські сили продовжують використовувати велику кількість бронетехніки, включаючи танки, для контратаки в Курській області, а російські підрозділи ВДВ також використовують мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли) у Курській області.

Російський так званий Z-воєнкор, афілійований з ВДВ, зазначив, що туман і дощова погода перешкоджають операціям російських і українських безпілотників на Курському напрямку.

Повідомляється, що російські та українські сили продовжували бойові дії на південний схід від Коренево поблизу Новоіванівки та Дар'їно; на північний схід від Суджі біля Мартинівки; на північний захід від Суджі біля Малої Локні та Свердлікового; і на південь від Суджі біля Плехова 27, 28 і 29 листопада.

Яка ситуація на Курщині / карта: ISW

Повідомляється, що підрозділи російської 106-ї дивізії ВДВ продовжують діяти поблизу Нижнього Клину, Дар'їно та Свердликового; штурмові підрозділи 346-го мотострілецького мобілізаційного резерву продовжують діяти поблизу Ольговки (на схід від Коренево); та підрозділи 83-ї бригади ВДВ продовжують діяти вздовж міжнародного кордону в Сужанському районі.

Ситуація на Курщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що аналітики ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в Курській області та на Донбасі. Стало відомо, що ЗСУ незначно просунулися в межах східної частини Новоіванівки. Війська РФ продовжували атакувати головний "український плацдарм" у Курській області.

ЗСУ "тиснуть" на ворога в Курській області та мають успіхи на Донеччині. Сили оборони України нещодавно відновили деякі позиції в районі Сіверська та Покровська на Донеччині, також ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Проте російські окупанти мали незначний успіх біля Покровська.

Начальник Генштабу розкрив, як Курська операція зірвала плани РФ. Анатолій Баргилевич розповів, що у травні розвідка підтвердила плани ворога наступати на Сумщину із Курської області. Цей наступ мав стати логічним продовженням операції РФ на Харківському напрямку, яка розпочалася в травні 2024 року.

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