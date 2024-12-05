Важливе просування: ЗСУ організували контратаку в Курській області - Forbes

Українські війська в Курській області поступаються за чисельністю російським утричі.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключові тези:

ЗСУ контратакували в Курській області

Вони могли просунулися на південну околицю села Дар'їно

Якщо ЗСУ втримаються, вони перекриють шляхи для росіян

Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії. Про це пише Forbes.

Зазначається, що внаслідок атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів (17-ї важкої механізованої, 21-ї механізованої та 80-ї десантно-штурмової бригад) просунулися на південну околицю села Дар'їно.

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Також відомо, що 21-ша бригада направила в бій принаймні один зі своїх німецьких танків Leopard 2A6, а 17-та - радянські Т-64 або Т-72.

"Російські безпілотники спікірували, пошкодивши принаймні один танк із кожної бригади. Було помічено, що екіпаж Leopard 2A6 вистрибує з палаючої машини. Відстрілюючись, українська 80-та десантно-штурмова бригада підбила принаймні дві російські бойові машини БМД, мабуть, із 83-ї десантно-штурмової бригади", - йдеться в повідомленні.

Аналітик видання додають, що якщо українці зможуть утримати Дар'їне, вони перекриють другорядні шляхи для атакуючих росіян і далі зможуть спрямувати їх у зону ураження навколо хутора Зелений Шилах.

"Те, що українці взагалі змогли контратакувати, примітно. Загалом українські війська в Курській області поступаються за чисельністю російським утричі. Перейшовши в атаку, нехай навіть ненадовго і в невеликих масштабах, українські сили кинули "кубик". Якщо це правда, що вони просунулися в Дар'їно і залишилися там, то їхня ставка, можливо, виправдалася", - наголосили в Forbes.

Бої в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська намагаються витіснити українських військових з Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазначає великих втрат. Російська армія під час своїх атак втрачає дуже багато особового складу і техніки.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Сили оборони України скували на Курському напрямку близько 50 тисяч російських військових. За його словами, українські захисники не лише сковують ворогів, а ще й знищують їх.

Крім того, українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила 29 листопада, що відбила російський посилений взвод механізованої атаки в невстановленому районі Курської області та знищила п’ять із шести російських бронетехніків дистанційним мінуванням.

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