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Сирський назвав втрати України під час операції у Курській області

Марія Николишин
6 грудня 2024, 09:44
7857
Росіяни відчули те, що відчувають українці.
Сирський назвав втрати України під час операції у Курській області
Операція в Курській області / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви головнокомандувача:

  • Росіяни на Курщині оборонялись в некомфортних умовах
  • Втрати України удвічі менші, ніж в РФ

Під час операції Сил оборони у Курській області ворогу довелось оборонятись в некомфортних для нього умовах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст".

"Вони (росіяни, - ред.) відчули те, що відчуваємо ми. Тобто вони змушені були обороняти власну територію, і причому в тих умовах, які не були для них комфортними", - наголосив він.

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За його словами, втрати України фактично удвічі менші, ніж у росіян.

"Тут, під час проведення наступальних дій, у нас втрати фактично удвічі були меншими, ніж у тих, що оборонялися", - підкреслив Сирський.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії. Внаслідок атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів просунулися на південну околицю села Дар'їно.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що російські війська намагаються витіснити українських військових з Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазначає великих втрат.

Володимир Зеленський заявив, що у Москві поспішають вибити українські сили з Курщини. Путін прагне встигнути це зробити до того, як Трамп сяде у Білому домі.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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