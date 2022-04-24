ЗСУ відбили ворожий штурм на трьох напрямках: окупанти відступили з втратами

Бійці ЗСУ завдадуть удару по окупантам / Фото Reuters

Російські окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне та розпочали просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

Як розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України, на Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога в район міста Куп'янськ.

"Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ і об'єктів критичної інфраструктури", - повідомили в Генштабі.

Відзначається активізація наступальних і штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів:

Пашково;

Довгеньке;

Велика Комишуваха.

При цьому ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше займані рубежі.

На Донецький і Таврійському напрямах ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони.

"Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації", - додали в Генштабі.

На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів:

Лиман;

Яцьківка.

Успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитися в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Ворог також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом та боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії противник зробив спробу наступу в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка, проте успіху не мав.

На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив і бойові дії в районі Азовсталі.

"Ворог наносив авіаційні удари по певних об'єктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, у тому числі свободу пересування.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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