ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед: в ISW дізналися деталі

Українські захисники зуміли відвоювати позиції в Харківській області.

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ЗСУ продовжують бої за Вовчанськ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Українські захисники зуміли просунутися в районі Вовчанська Харківської області, а також усередині міста.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на геолокаційні кадри, опубліковані 20 червня.

Зазначається, що ЗСУ нещодавно відвоювали кілька позицій на північний схід від Вовчанська і просунулися вздовж вулиці Соборної (північна частина міста).

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Водночас, за даними військових пропагандистів РФ, війська РФ завдали ударів по українських позиціях уздовж вулиць Гоголя та Олеся Досвітнього в центрі Вовчанська, але ISW не виявив свідчень зміцнення російських позицій у цьому районі. Підкреслюється, що ЗСУ зберігають позиції в цьому районі.

Крім того, російські пропагандисти кажуть, що окупанти РФ захопили дві будівлі на території Вовчанського агрегатного заводу, однак аналітики ISW не виявили візуального підтвердження цього твердження.

Зі свого боку, ще один пропагандист РФ стверджував, що війська РФ займають позиції приблизно за 300 метрів від річки Вовча, а російські сили просунулися на відстань до 1,55 кілометра в напрямку селища Тихе (безпосередньо на схід від Вовчанська).

Генштаб ЗСУ водночас повідомив, що Сили оборони відбили російські атаки в районі Тихого, що підтверджує попередні російські повідомлення про те, що українські сили відвоювали цей населений пункт.

/ understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

/ Главред

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