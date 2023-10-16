ЗСУ - про фронт: війська РФ провалилася біля Авдіївки і Роботиного, збито Су-25

На Таврійському напрямку за минулі 24 години знищили 36 одиниць бойової техніки російських окупантів і ліквідували 472 військових РФ, розповіли у ЗСУ.

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Війська РФ атакують у Донецькій та Запорізькій областях, але ЗСУ відбивають наступ окупантів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53-тя ОМБр

Армія України за минулу добу відбила атаки окупаційних військ агресора Росії на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Українські війська на Таврійському напрямку знищили 36 одиниць військової техніки ворога та ліквідували 472 військових. Також днями був збитий вже третій за тиждень російський штурмовик Су-25. Про це розповіли в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони України на Таврійському напрямку.

У зведенні Сил оборони йдеться про те, що українські війська продовжують оборонні на сході та півдні та наступальні військові операції на Мелітопольському напрямку Запорізької області.

У Донецькій області ЗСУ днями збили вже третій за тиждень ворожий штурмовик Су-25.

відео дня

Донецька область та Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку російські підрозділи здійснювали штурмові дії в районі Авдіївки, Керамік, Степового, Тоненького, та Сєвєрного Донецької області. Відбито більше 15 ворожих атак.

На Мар'їнському напрямку за минулу добу відбито 15 атак у районі Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку окупанти атакували у районі північніше Притулкового Донецької області. Атаки відбиті.

На Запорізькому напрямку ворог чотири рази намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного Запорізької області, але безуспішно.

Загроза ударів Росії

У Силах оборони Таврійського напрямку попередили про присутність високого рівня загрози застосування військами РФ ракет і БПЛА по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Втрати військ РФ

За минулу добу на Таврійському напрямку ліквідували 472 російських окупантів. Знищено 36 одиниць бойової техніки, у тому числі і літак Су-25.

Війна Росії проти України

Окупанти Росії декілька днів намагаються наступати на Авдіївку, але не досягають будь-яких суттєвих успіхів. В американському Інституті вивчення війни вважають, що заява директора Кремля Володимира Путіна про "активну оборону", в тому числі і на Авдіївському напрямку, свідчать про відсутність перспектив подальшого просування загарбників найближчим часом.

Війська РФ намагаються атакувати ЗСУ з метою оточення Куп'янська, розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ, капітан Ілля Євлаш. За його словами, окупанти хочуть вийти на рубіж річки Оскол, щоб створити "коридор" до Борової.

ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі, розповіли в Інституті вивчення війни. Зокрема, українські війська досягли часткових успіхів і просунулися до залізничної лінії північніше Кліщіївки, а також біля Роботиного і Вербового.

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