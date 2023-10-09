ЗСУ вдарили по військах РФ у захопленому Джанкої: у ГУР розкрили деталі операції

Збройні сили України 7 жовтня завдали удару по російських окупантах у захопленому Джанкої на півночі Криму. Ворожі війська зазнали втрат, деталі уточнюються. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Як повідомляє 24 канал, у ГУР Міноборони підтвердили, що удар по окупантах у Джанкої було завдано українськими військами. Ворожі сили зазнали втрат.
"У суботу ввечері, 7 жовтня, по силам і засобам Збройних сил Росії в окупованому Джанкої було завдано ракетного удару. Попередньо серед окупантів є втрати, але всі деталі поки уточнюються і перевіряються", - розповів Юсов.відео дня
Що відомо про удар ЗСУ по військах Росії в Джанкої
7 жовтня близько 17:50 у Криму прогримів гучний вибух. Згідно з попередніми даними, було завдано удару по військовому об'єкту російських військ у захопленому Джанкої.
Міністерство оборони окупантів РФ заявило про атаку ЗСУ. Як сказали у загарбників, удар був нібито модернізованою зенітною ракетою С-200. У Міноборони України цю інформацію не підтверджували і не спростовували.
Крім того, у Шойгу вигадали, що війська РФ, мовляв, "відбили атаку", а ракету нібито "знищили на підльоті".
Пізніше у Мережі дізналися про удар по базі РФ у Криму. Зокрема, повідомлялося, що потрапляння припало на секретний військовий об'єкт ГРУ в Джанкої. Ліквідовано 21 спецназівця, ще 16 поранено.
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