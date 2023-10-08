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Восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed - Ігнат

Андрій Ганчук
8 жовтня 2023, 09:38 оновлено 8 жовтня, 09:42
Країна-окупант Росія тільки за вересень застосувала проти України понад 500 безпілотних літальних апаратів, сказав представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.
Юрій Гнат, дрони Шахед
Минулого опалювального сезону окупанти застосували проти України понад 1000 БПЛА - Ігнат / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, соцмережі

Агресорка Росія восени і взимку може застосувати рекордну кількість іранських безпілотників Shahed проти України. Лише за вересень окупанти завдали ударів, застосувавши понад 500 БПЛА. За 6 місяців минулого опалювального сезону ворог задіяв понад 1000 безпілотників. Про це заявив представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що цієї осені і взимку очікується посилене застосування російськими окупантами БПЛА Shahed проти України.

"Проти дронів боротися потрібно, тому що ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - вважає Ігнат.

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Представник ПС ЗСУ нагадав, що лише за минулий місяць РФ використала проти України понад 500 безпілотників.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо півтисячі всього за один місяць", - підкреслив Юрій Ігнат.

Що чекає на Україну взимку - прогнози

Зима в Україні буде складною через божевілля Путіна, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За словами чиновника, держава вже готується до максимально непростого періоду.

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими, припускає голова правління асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський. На думку експерта, Росія спробує зробити так, щоб в Україні три дні не було світла. Втім, "апокаліпсис" не відбудеться.

Київ і Одеса опиняться в зоні ризику цієї зими, прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, ці та інші міста можуть зіткнутися з проблемами із опаленням та електроенергією.

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БПЛА ЗСУ Іран Повітряні Сили війна Росії та України Юрій Ігнат
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