Восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed - Ігнат

Агресорка Росія восени і взимку може застосувати рекордну кількість іранських безпілотників Shahed проти України. Лише за вересень окупанти завдали ударів, застосувавши понад 500 БПЛА. За 6 місяців минулого опалювального сезону ворог задіяв понад 1000 безпілотників. Про це заявив представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що цієї осені і взимку очікується посилене застосування російськими окупантами БПЛА Shahed проти України.
"Проти дронів боротися потрібно, тому що ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - вважає Ігнат.відео дня
Представник ПС ЗСУ нагадав, що лише за минулий місяць РФ використала проти України понад 500 безпілотників.
"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо півтисячі всього за один місяць", - підкреслив Юрій Ігнат.
Що чекає на Україну взимку - прогнози
Зима в Україні буде складною через божевілля Путіна, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За словами чиновника, держава вже готується до максимально непростого періоду.
Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими, припускає голова правління асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський. На думку експерта, Росія спробує зробити так, щоб в Україні три дні не було світла. Втім, "апокаліпсис" не відбудеться.
Київ і Одеса опиняться в зоні ризику цієї зими, прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, ці та інші міста можуть зіткнутися з проблемами із опаленням та електроенергією.
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