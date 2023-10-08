Восени і взимку війська РФ можуть застосувати рекордне число БПЛА Shahed - Ігнат

Країна-окупант Росія тільки за вересень застосувала проти України понад 500 безпілотних літальних апаратів, сказав представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

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Минулого опалювального сезону окупанти застосували проти України понад 1000 БПЛА - Ігнат / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, соцмережі

Агресорка Росія восени і взимку може застосувати рекордну кількість іранських безпілотників Shahed проти України. Лише за вересень окупанти завдали ударів, застосувавши понад 500 БПЛА. За 6 місяців минулого опалювального сезону ворог задіяв понад 1000 безпілотників. Про це заявив представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що цієї осені і взимку очікується посилене застосування російськими окупантами БПЛА Shahed проти України.

"Проти дронів боротися потрібно, тому що ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - вважає Ігнат. відео дня

Представник ПС ЗСУ нагадав, що лише за минулий місяць РФ використала проти України понад 500 безпілотників.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо півтисячі всього за один місяць", - підкреслив Юрій Ігнат.

Що чекає на Україну взимку - прогнози

Зима в Україні буде складною через божевілля Путіна, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За словами чиновника, держава вже готується до максимально непростого періоду.

Україні загрожує тривалий блекаут цієї зими, припускає голова правління асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський. На думку експерта, Росія спробує зробити так, щоб в Україні три дні не було світла. Втім, "апокаліпсис" не відбудеться.

Київ і Одеса опиняться в зоні ризику цієї зими, прогнозує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, ці та інші міста можуть зіткнутися з проблемами із опаленням та електроенергією.

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