Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

Окупанти країни-агресорки Російської Федерації похапцем будують нові "оборонні" споруди у захопленому Маріуполі, розповіли партизани руху Атеш.

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Росіяни везуть "зуби дракона" для будівництва ліній "оборони" на північний захід від Маріуполя - Атеш / Колаж: Главред, фото: Атеш

Українські партизани встановили перекидання російськими окупантами захопленим Маріуполем так званих зубів дракона. Росіяни перекидають їх на північний захід від міста для будівництва "оборонних" укріплень.

Як повідомили партизани Атеш, військові підрозділи Росії в захопленому Маріуполі влаштували перекидання "зубів дракона". Вони будують "оборонні споруди".

"Агенти "АТЕШ" фіксують перекидання "зубів дракона" по місту. Везуть їх на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від міста", - зазначили партизани. відео дня

Також вони додали, що редути будуються поспіхом.

"Окупанти так сильно "впевнені" в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують нові й нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть - оборона окупантів буде прорвана!"- підкреслюється в повідомленні.

Війська РФ возять "зуби дракона" Маріуполем

"Зуби дракона" в Маріуполі / Атеш

"Зуби дракона" в Маріуполі / Атеш

"Зуби дракона" в Маріуполі / Атеш

Ситуація в Маріуполі

Росія хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волноваха і Донецька, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За інформацією чиновника, окупанти мають намір прокласти дорогу, щоб вирішити свої проблеми з логістикою. Біля села Гранітне через Кальміус ворог вже будує залізничний міст.

Російська ППО збила ще один власний літак біля Маріуполя. У Мережі вказали на поганий рівень взаємодії в російських окупаційних військах.

Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви, розповів Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про 5 тисяч окупантів.

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