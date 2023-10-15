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РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали нову мету окупантів

Олексій Тесля
15 жовтня 2023, 20:49 оновлено 15 жовтня, 20:52
Ворог намагається атакувати навіть вночі, прагнучи "роздрібнити" свої підрозділи, підкреслив Ілля Євлаш.
всу, зсу
ЗСУ відбивають атаки російських окупантів / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

За минулу добу сили оборони відбили 17 атак противника - 10 на Куп'янському і 7 на Лиманському напрямках, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, незважаючи на те, що противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки та важку броньовану техніку, Силам оборони України вдалося знищити 165 окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку та ліквідувати чимало техніки.

При цьому ворог намагається атакувати навіть вночі і прагне "роздрібнити" підрозділи, щоб ускладнити їх знищення українською артилерією і розрахунками безпілотників.

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Український офіцер пояснив, що окупанти активно застосовує артилерію і працює по позиціях українських військових з максимально крайніх граничних дистанцій, щоб убезпечити свої артилерійські системи від влучень українських контрбатарейних підрозділів.

За його словами, незважаючи на великі втрати на Лимансько-Куп'янському напрямку, противник, зазнавши великих втрат, відновлюються і з часом знову вдається до наступу.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що росіяни намагаються атакувати українські сили на Куп'янському напрямку з метою оточити Куп'янськ і вийти на рубіж річки Оскол, щоб пробити собі сухопутний коридор до Борової.

Євлаш додав, що спроби окупантів штурмувати оборонні рубежі – безуспішні. Росіяни зазнають великих втрат і відходять назад.

Раніше повідомлялося, що РФ кинула в бій резерви і готує оточення ключового міста. Незважаючи на збільшення числа авіаобстрілів, у окупантів немає успіхів, підкреслив Іван Шевцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.

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ЗСУ Купянск війна Росії та України
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