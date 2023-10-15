РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали нову мету окупантів

За минулу добу сили оборони відбили 17 атак противника - 10 на Куп'янському і 7 на Лиманському напрямках, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, незважаючи на те, що противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки та важку броньовану техніку, Силам оборони України вдалося знищити 165 окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку та ліквідувати чимало техніки.
При цьому ворог намагається атакувати навіть вночі і прагне "роздрібнити" підрозділи, щоб ускладнити їх знищення українською артилерією і розрахунками безпілотників.
Український офіцер пояснив, що окупанти активно застосовує артилерію і працює по позиціях українських військових з максимально крайніх граничних дистанцій, щоб убезпечити свої артилерійські системи від влучень українських контрбатарейних підрозділів.
За його словами, незважаючи на великі втрати на Лимансько-Куп'янському напрямку, противник, зазнавши великих втрат, відновлюються і з часом знову вдається до наступу.
Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що росіяни намагаються атакувати українські сили на Куп'янському напрямку з метою оточити Куп'янськ і вийти на рубіж річки Оскол, щоб пробити собі сухопутний коридор до Борової.
Євлаш додав, що спроби окупантів штурмувати оборонні рубежі – безуспішні. Росіяни зазнають великих втрат і відходять назад.
Раніше повідомлялося, що РФ кинула в бій резерви і готує оточення ключового міста. Незважаючи на збільшення числа авіаобстрілів, у окупантів немає успіхів, підкреслив Іван Шевцов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.
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