У РФ змінили риторику про наступ на Авдіївку: в ISW пояснили, що це означає

Російські окупаційні війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в Авдіївці в найближчій перспективі.

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Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншот

Росіяни та сам кремлівський диктатор Володимир Путін змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку у Донецькій області. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що таким чином вони "зменшують очікування" з приводу просування армії РФ.

В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках, йдеться у звіті ISW.

На думку фахівців, характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як "активної оборони", а не "активних бойових дій" може бути спробою зменшити очікування значного російського просування.

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"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу і матеріальних засобів", - пишуть аналітики.

За даними ISW, російський інформаційний простір в цілому також стримує свій первісний оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

Що відбувається в Авдіївці

15 жовтня російські війська продовжили наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, але поки не досягли подальших успіхів. В цілому, темпи російських операцій в цьому районі знизилися.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські війська не досягли бажаного прориву і зіткнулися з великими втратами.

Однак російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі в найближчій перспективі та залишатимуться загрозою для українських сил в цьому районі, хоча навряд чи зможуть досягти вирішального прориву або оточення Авдіївки.

Аналітики зазначають, що зниження темпів російських наступальних операцій може говорити про те, що загарбники намагаються пристосуватися до тактичної обстановки і можуть активізувати свої спроби оточити Авдіївку найближчими днями.

Як повідомляв Главред, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак. Ворог втрачає сили. Окупанти все ще намагаються захопити місто, хоча ресурсів у них стає все менше для цього.

Раніше повідомлялося, що битва за Авдіївку може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто і організувати перелом на фронті.

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