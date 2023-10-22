ЗСУ – про бої за Авдіївку: армія не дає оточити місто, РФ зазнає великих втрат

Агресор Росія перекидає нові частини зі своєї території на фронт через величезні втрати у районі Авдіївки Донецької області, сказав Олександр Штупун.

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Війська України не дають окупантам РФ захопити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента України

Російські окупанти продовжують штурмувати Авдіївку, проте сили оборони України не дають ворожим військам оточити місто. Противник зазнає серйозних втрат, тому Москва перекидає на фронт додаткові підрозділи загарбників. Про це заявив представник Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ, як і раніше, проводять наступальні дії в районі Авдіївки. Вони завдали 23 авіаудари, бомбардували саму Авдіївку та її околиці. Ворог провів 55 штурмів, встановлено понад 100 обстрілів.

За словами військового, ЗСУ не дають окупантам оточити Авдіївку. Російські загарбники зазнають великих втрат, тому на фронт перекидаються додаткові підрозділи окупантів.

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"Воїни не дають ворогові оточити Авдіївку, росіяни зазнають значних втрат. Через величезні втрати в особовому складі перекидають війська з території РФ, почастішали випадки, коли новоприбулі не орієнтуються на місцевості", - пояснив ситуацію Штупун.

Також Олександр Штупун підтвердив, що окупанти риють тунелі – це поширена тактика у російсько-українській війні.

Втрати Росії за добу на Авдіївському напрямку

За словами представника ЗСУ, війська Росії втратили 620 військових та 36 одиниць техніки за минулі 24 години. Знищено комплекс РЛС окупантів "Зоопарк".

Ситуація в Авдіївці

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 19 жовтня заявив, що окупанти відновили масовані атаки по Авдіївці. Як розповів Барабаш, російські загарбники намагаються оточити місто та завдають авіаційних та артилерійських ударів.

У Росії занили через невдачі під Авдіївкою – зокрема, російські військові пропагандисти сказали, що окупанти у рамках свого наступу на місто зазнали величезних втрат. Вони поскаржилися, що війська РФ кинули на одну з найукріпленіших ділянок фронту.

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Як розповіли у військовій розвідці, росіяни зазнають великих втрат, а плани щодо окупації міста – не військове, а політичне завдання.

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