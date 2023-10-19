ЗСУ відходять, а потім знищують росіян артою: в РФ занили через невдачі під Авдіївкою

Водночас ситуація у місті і навколо нього загострюється, констатують і військові, і місцеві чиновники.

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Росіяни ведуть бої під Авдіївкою, не рахуючись з власними втратами / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські Z-блогери поскаржилися на величезні втрати на Авдіївському напрямку й визнали, що новий наступ ЗС РФ "не вартий тих втрат". Тим часом ситуація на цій ділянці фронту станом на вечір 19 жовтня знову загострилась, підтвердив в ефірі телемарафону мер міста Віталій Барабаш.

У російських Telegram-каналах зростає невдоволення у зв'язку з, за твердженнями самих роспрпагандистів, завідомо безуспішним наступом під Авдіївкою.

Зокрема, "воєнкорів" не влаштовують втрати, яких зазнали окупанти. Крім того, z-блогери ниють, що армію загарбників кинули на одну з найбільш укріплених ЗСУ ділянок фронту.

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До слова, раніше представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи божевільні втрати ЗС РФ, зауважив, що для РФ наступ на Авдіївку є радше "політичним рішенням" - російське командування аж ніяк не турбують втрати, яких можуть зазнати їхні війська.

"Про успіхи з нашого боку казати не доводиться. Увесь театр бойових дій - це чотири лісопосадки. Якщо і вдається вибити противника з лінії оборони, то потім вони (ЗСУ - Главред) повністю знищують усі окопи артилерією і танками", - визнав один з "воєнкорів".

Також пропагандист поскаржився, що через подібні обстріли "позиції стає неможливо утримувати". Усе, чого нібито "досягли" російські війська, - це, за його словами, "збільшення сірої зони".

"Поточні результати наступу, який вже іде 10 днів, ніяк не варті втрат", - написав z-блогер. Окремо він понив, що окупантів кинули на "найбільш укріплену ЗСУ ділянку фронту", а російське командування не потурбувалося про контрбатарейну боротьбу чи перевагу снарядів.

Фото: скріншот

Ситуація під Авдіївкою загострюється

Втім, ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. І військові, і влада на місці підтверджують активізацію окупантів в районі Авдіївки.

Спікер військ "Таврії" Олександр Штупун констатував, що росіяни продовжують спроби оточити місто, ведуть штурми за підтримки авіації.

А голова МВА Авдіївки Барабаш заявив, що після "затишшя" у місті фіксують нове загострення, обстріли тривали всю ніч, а з позицій цілодобово чути стрілецькі бої.

"Умовне зниження градуса напруги, яке кілька днів було на нашому напрямку, на жаль, закінчилося, вчора ми спостерігали навпаки загострення, збільшилася кількість обстрілів території громади, збільшилася кількість авіаракетних ударів", - сказав чиновник.

Він наголосив, що армія РФ намагається знайти "лазівку" в обороні Збройних Сил України. В Авдіївку через запеклі бої не завозять гуманітарну допомогу, але в місті є запаси.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку.

Нещодавно на цьому напрямку ЗСУ розбили броньований "кулак" окупантів. Ворог, за даними OSINT-аналітиків та ГУР, втратив 63 одиниці техніки, однак цифри можуть бути набагато вищими.

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

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