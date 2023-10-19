Окупанти поновили масовані атаки по Авдіївці: що відбувається в місті

Загарбники гатять по школах і позиціях ЗСУ. Також вони б’ють з артилерії та авіації не лише по місту, а й по громадах поряд.

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Окупанти поновили масовані атаки по Авдіївці/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти поновили спроби оточити місто Авдіївка на Донеччині. Загарбники збільшили кількість обстрілів по місту та громадах поруч.

Ворог завдає ударів по школах і позиціях українських військових. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що вранці у четвер, 19 жовтня, уже відбулися два масовані обстріли міста.

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"Зранку окупанти завелись: вже є два масовані обстріли по старій та центральній частині міста. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. По лінії фронту обстріли тривали всю ніч", – зазначив Барабаш.

За його словами, стрілецькі бої чути цілодобово. Окупанти гатять із всього, що у них є. Умовне затишшя, яке спостерігатися упродовж кількох днів, завершилося. Зараз збільшилася кількість ракетних ударів та авіаційних нальотів.

Ситуація в Авдіївці

18 жовтня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець. Він зазначав, що окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розкрив нові плани окупантів про те, як вони хочуть використати Авдіївку, якщо їм вдасться її захопити. За його словами, загарбники все одно не могли б просувати далі, але активно використовували б цю ситуацію та подавали б її як слабкість українських військ та велику перемогу російських.

Нагадаємо, під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ. Наступ російських військ на північному фасі Авдіївського виступу закінчився для ворога розбитою технікою та двохсотими, кількість яких вимірюється сотнями. Як проаналізували супутникові знімки поля бою OSINT-аналітики спільноти DeepState, на вказаній ділянці ЗС РФ втратили всього 63 одиниці військової техніки.

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