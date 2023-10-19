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ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою: ГУР підтверджує втрати ворога

Яна Ставська
19 жовтня 2023, 15:49 оновлено 19 жовтня, 15:56
Росія не зважає на божевільні втрати у військах та засобах у боях за Авдіївку, бо окупація міста є "політичним завданням" ЗС РФ.
ЗСУ розбили броньований 'кулак' РФ під Авдіївкою: ГУР підтверджує втрати ворога
Тривають жорстокі бої з окупантами / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, скріншот

Російські окупанти втратили у боях на Авдіївському напрямку 63 одиниці техніки, однак цифри можуть бути набагато вищими, розповів в ефірі телемарафону речник ГУР Андрій Юсов.

Таким чином, розвідка підтвердила опубліковану раніше спільнотою DeepState інформацію про знищення броньованого "кулака" ЗС РФ на Авдіївському виступі.

Юсов назвав дані щодо втрат росіян "не остаточними цифрами".

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"Це не остаточні цифри, і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів", - зазначив Юсов.

Юсов підкреслив, що окупація Авдіївки для окупантів є радше "політичним завданням". І заради цієї мети ЗС РФ готові піти на великі втрати у живій силі та техніці.

Бої за Авдіївку

Напередодні спільнота DeepState опублікувала супутникові знімки з підтвердженою знищеною військовою технікою окупантів на північному фасі Авдіївського виступу.

На знімках видно, що бій росіяни, попри перевагу у силі та засобах, програли. На полі бою аналітики нарахували щонайменше 63 одиниці знищеної техніки, а кількість загиблих окупантів на даній ділянці вимірюється сотнями.

Це все є наслідком росту результативності взаємодії аеророзвідки та артилерії, підсумовують аналітики.

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

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війна в Україні Авдіївка ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
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