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"Ворота до всієї Донеччини": у ЗСУ пояснили важливість утримувати Авдіївку

Юлія Куришко
20 жовтня 2023, 14:59 оновлено 20 жовтня, 15:27
Окупанти не рахуються зі зменшенням своїх людських та технічних ресурсів, наголосив Петро Черник.
'Ворота до всієї Донеччини': у ЗСУ пояснили важливість утримувати Авдіївку
За Авдіївку точаться важкі бої / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, АрміяInform

Експерт, полковник Петро Черник розповів, що Збройним силам України вкрай важливо в стратегічному плані утримувати Авдіївку. Це місто важливої значимості для України.

"Після останніх колосальних втрат під Авдіївкою, на жаль, у росіян є можливість відновитися. Так, на їхніх складах ще можуть бути десь 10 тисяч одиниць танків та іншої бронетехніки. Можливо, що колись дійде справа й до Т-34. Не забуваємо, що вони ще декларують мобілізаційний ресурс: від півтора до трьох мільйонів. Бої за Бахмут яскраво продемонстрували, що класичну "жуковщину" вони й далі застосовуватимуть", - розповів офіцер ЗСУ для Арміяінформ.

На його думку, окупанти не рахуються зі зменшенням своїх людських та технічних ресурсів. Адже їхня стратегічна мета не змінилася від початку війни й полягає в ліквідації української державності.

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"Наразі вони хочуть реалізувати бодай свої завдання мінімум - вихід на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Тут Авдіївка є воротами виходу окупантів на всю Донеччину. Гадаю, що Путін віддав відповідний наказ. Йому потрібні успіхи за будь-яку ціну, зважаючи на майбутні президентські вибори. Тому нам украй важливо в стратегічному плані утримувати Авдіївку", - зауважив Черник.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що росіяни не припиняють штурм вже добу та намагаються оточити Авдіївку. Барабаш повідомив, що наразі ситуація в Авдіївці Донецької області дуже важка. Російська окупаційна армія від учорашнього дня вже добу штурмує.

Російське командування кинуло своїх солдатів під Авдіївкою. Відбувається самогубство російської армії під Авдіївкою. Речник Української добровольчої армії повідомив про деталі боїв на цьому напрямку.

Експерт розкрив величезні втрати та провал армії Росії. Росіяни зазнали величезних втрат, а просування тактичного плану не відповідають їхній ціні. Відомо про тактичні просування біля Красногорівки, що в бік від Кліщіївки.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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