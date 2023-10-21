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Окупанти перегрупувалися і знову пішли у наступ на Авдіївку – ISW

Анна Ярославська
21 жовтня 2023, 07:49 оновлено 21 жовтня, 08:04
Або РФ вважає, що реально може взяти Авдіївку, або російське військове командування погано розставляє пріоритети, вважають аналітики.
Авдіївка
Окупанти знову наступають на Авдіївку / Колаж: Головред, фото: t.me/avdiyivka, скріншот з відео

Російські окупанти 20 жовтня відновили наступ у районі Авдіївки та трохи просунулися вперед. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська трохи просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські військові блогери та український військовий оглядач стверджували, що російські війська захопили український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та просунулися біля ресторану "Царське полювання" на південь від міста.

відео дня

Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Північного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід) від Авдіївки).

Військові блогери стверджували, що російські війська нібито просунулися до одного кілометра на лінії Степове - Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня точаться бої під Бердичами.

Карта Інституту вивчення війни
Карта Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Північного.

Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що протягом останніх чотирьох днів українські сили знищили 200 одиниць російської бронетехніки.

На думку військових експертів ISW, перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня спричинила значні втрати російської техніки.

"Той факт, що російські війська перегрупувалися і знову почали наступ, свідчить про те, що російські сили вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що російське військове командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій та не враховує значних втрат техніки і особового складу", - пишуть аналітики.

Бої біля Авдіївки

18 жовтня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча зараз у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

19 жовтня начальник Барабаш повідомив, що російські окупанти відновили спроби оточити місто Авдіївка на Донеччині. Загарбники збільшили кількість обстрілів по місту та громадам поряд.

Експерт, полковник Петро Черник розповів, що Збройним силам України вкрай важливо у стратегічному плані утримувати Авдіївку. Це місто важливої значущості для України.

"Авдіївка є воротами виходу окупантів на всю Донеччину. Думаю, що Путін віддав відповідний наказ. Йому потрібні успіхи за будь-яку ціну, враховуючи майбутні президентські вибори. Тому нам дуже важливо у стратегічному плані утримувати Авдіївку", - зазначив Черник.

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