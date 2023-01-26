Як заявив заступник голови ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, російські окупанти почали розосереджувати військові поставки по всій території Росії

ЗСУ потрібні ракети більшої дальності, щоб бити по ворожих складах-ГУР / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Оскільки об'єкти російської військової інфраструктури, як правило, розташовані на відстані від 80 до 120 км від лінії фронту, то це означає − Україні потрібні від Заходу ракетні ударні системи великої дальності. Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю CNN.

"Якщо ви питаєте, що є критичними об'єктами для Російської Федерації, то це саме хаби. І по них потрібно вдарити, щоб порушити всілякі системи постачання", − сказав офіцер.

Він зазначив, що окупанти почали розосереджувати військові поставки по всій території Росії. Зокрема, за його словами, "все переміщається в південні регіони через Кримський півострів" по логістичним хабам в Ростовській області Росії.

Крім того, як сказав Скібіцький, командування ЗСУ хоче почати контрнаступ до того, як російські підкріплення будуть оснащені і готові до дії.

"Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об'єктів не тільки на передовій, але і в глибині тилу, на 100-150 кілометрів в тилу противника", - підсумував офіцер.

Військова допомога Україні

Раніше заступник спікера Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу". Вона сказала, що в разі надання Abrams можуть виникнути проблеми з їх обслуговуванням.

Також раніше повідомлялося, що США обговорюють з Україною питання надання Києву типу ракет великої дальності. У Вашингтоні визнають, що вони потрібні українській державі і думають, як допомогти вирішити питання. Про це заявив заступник американського міністра оборони з питань політики Колін Кел.

Водночас стало відомо, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

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