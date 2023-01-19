Париж розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc - Politico

У Франції хочуть допомогти Німеччині зважитися на допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

Франція може поставити Україні танки Leclerc / Фото Вікіпедія

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard. Про це повідомляє видання Politico.

"Ця тема складна, і в Парижі вона ще не вирішена. Але ми думаємо над цим", - сказав неназваний французький чиновник виданню.

За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання Уряду Франції та Німеччини.

"Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів", - зазначив чиновник.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французький сучасний основний бойовий танк.

Створений концерном GIAT (нині Nexter) в 1980-і роки для заміни застарілого танка AMX-30. Серійне виробництво почалося в 1992 році, пише Вікіпедія.

Станом на 2010 рік подальше виробництво Леклерка не ведеться.



На 2011 рік 354 танки цього типу перебувають на озброєнні Франції, ще 388 перебувають на озброєнні армії Об'єднаних Арабських Еміратів. До появи південнокорейського K2 "Чорна пантера" і японського "Тип 10" вважався найдорожчим ОБТ.



На відміну від переважної більшості основних бойових танків НАТО, на Леклерку застосований автомат заряджання, що дозволило скоротити його екіпаж до трьох осіб — механіка-водія, навідника і командира. В екіпаж Леклерка допускаються танкісти зростом до 182 см (176 см для механіка-водія).



Двомісна вежа низького профілю та щільне компонування дозволили зменшити габарити танка і використовувати масу для захищеності: Леклерк на 8,4 тонни легше американського М1А2, але несе броні на 5 тонн більше.

Танки Leopard для України

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти зазначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

17 січня ЗМІ писали про те, що в Німеччині незабаром може бути ухвалено рішення про надання Україні танків Leopard.

18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

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