"Дістали до Енгельса, дотягнемося і до Кремля": в ГУР не виключають ударів по території РФ

Питання у тому, наскільки критичними є цілі. Якщо Росія б’є по Україні зі своєї території, то й українці можуть вдарити по їхніх військових об’єктах в РФ.

У ГУР не виключають ударів по території РФ/ УНИАН, скрин

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що українські військові можуть вдарити по російській території, звідки відбуваються атаки.

Окупанти запускають ракети по Україні не лише з тимчасово окупованих територій, а й з території РФ, тому Україна може відповісти. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

Він зазначає, що військова розвідка працює також на окупованих територіях. Там зараз відбувається потужне перегрупування військ російських окупантів. Мобілізаційні резерви загарбників були помічені на усіх напрямках фронту. Вони переміщаються туди як з Ростовської області Росії, так і з окупованого Криму. Тому захисники України можуть бити і по казармах, і по полігонах окупантів.

Також Скібіцький не відкидає варіанту, що удари можуть бути завдані і по території Росії. Це залежатиме від того, наскільки критичними є цілі. Якщо військову ціль РФ потрібно знищити, і це питання є критичним, то не важливо, розташована вона на окупованих територіях чи на території РФ.

"Чому? Ну, давайте подивимося на статистику. Звідки здійснюються запуски тих же крилатих ракет? Якщо повітряне базування – це територія Російської Федерації. Якщо ми говоримо про Іскандери – це вже або тимчасово окуповані території, або ближче до нашого кордону. Ну, і останнє: С-400, С-300 – теж Російська Федерація, які здійснюють обстріл вже в Києві", – зазначає він.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Скібіцький також відреагував на те, що росіяни поставили комплекси ППО на дахах будівель у Москві.

"Це говорить про те, що якщо ми досягаємо Енгельса, то ми досягнемо і Кремля", – наголосив представник ГУР.

Раніше експерт із російських справ Ганна Лабушевська висловила думку, що у Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

Нагадаємо, раніше голова Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов спрогнозував подальші кроки Путіна. За його словами, РФ може вивести свої війська з України у серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

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