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Далекобійні ракети Україні для боротьби з РФ: у Пентагоні заявили, що час вирішувати питання

17 січня 2023, 10:40
У Сполучених Штатах Америки ведуть дискусії з Києвом з питання надання Україні далекобійних ракет, сказав заступник міністра оборони Колін Кал.

ракета ATACMS
Україні потрібні далекобійні ракети, питання треба вирішувати - Пентагон / Вікіпедія

США обговорюють з Україною питання надання Києву типу ракет великої дальності. У Вашингтоні визнають, що вони потрібні українській державі і думають, як допомогти вирішити питання. Про це заявив заступник американського міністра оборони з питань політики Колін Кал.

На брифінгу в Києві він розповів про те, що наразі ключовим завданням є надання Україні не якогось конкретного типу далекобійних ракет, а виконання українських прохань щодо постачання зброї, яка може досягати дальніх цілей.

За словами представника Пентагону, американці розуміють потреби України в далекобійних ракетах і думають над тим, як вирішити це питання.

"Не вдаючись у подробиці, я б просто сказав, що ми визнаємо цю вимогу (щодо постачань далекобійних ракет) на поточному етапі, і нам потрібно подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик", - підкреслив Колін Кал.

Далекобійні ракети для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що Україна в 2023 році може отримати ракети ATACMS дальньої дії.

На думку дипломата, ситуація з їх наданням залежить від обстановки на фронті.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Захід продовжить надавати Україні військову допомогу. За його словами, для виходу на кордони 1991 року ЗСУ потрібні ракети дальністю 200-300 кілометрів.

Російський політолог Андрій Піонтковський припустив, що вже у січні Захід вирішить передати Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (SCALP). Дальність пуску таких ракет - 450 кілометрів. За його словами, їх передадуть Україні для того, щоб зупинити варварське знищення агресором Росією української інфраструктури.

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