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"Просто немає сенсу": у Пентагоні здивували заявою щодо передачі танків Abrams Україні

20 січня 2023, 00:26
Представниця Пентагону підкреслила, що Штати вже погодилися надати Україні БМП Bradley.
'Просто немає сенсу': у Пентагоні здивували заявою щодо передачі танків Abrams Україні
У Пентагоні здивували заявою щодо передачі танків Abrams Україні / Фото Вікіпедія

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу".

"Abrams – це швидше проблема обслуговування. Я маю на увазі, що це танк, який вимагає особливого палива, в той час як у Leopard і Challenger інший двигун, їм потрібний дизель, їх трохи легше обслуговувати, вони можуть маневрувати на великих ділянках території, перед тим, як їм знадобиться дозаправка", - сказала Сінгх під час брифінгу.

Представниця Пентагону також зауважила, що США вже погодилися надати українській армії БМП Bradley та продовжують підштовхувати інші країни до передачі необхідного озброєння Збройним силам України.

Військова допомога Україні

Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні. Прохання Києва про сучасні танки США поки що не хочуть задовольнити, незважаючи на те, що Велика Британія та Польща нададуть Україні цю військову техніку.

Водночас відомо, що великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, а також бойові броньовані машини Stryker. Крім того, Штати мають намір надати українській армії малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 160 км.

Окрім того, Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard. Раніше Варшава відправила Києву понад 260 танків часів Радянського Союзу. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Водночас Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це лише разом з країнами-союзниками.

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війна в Україні танки Пентагон війна Росії та України
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