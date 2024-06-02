ЗСУ не вистачає снарядів: російські окупанти просунулися біля Авдіївки — Bild

З-під Соловйова росіяни наступають далі на захід, розповів Юліан Рьопке.

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ЗСУ захищають позиції на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти просунулися на сході і увійшли в село Сокіл у Донецькій області, розповів експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, про це свідчить відео, де шість россійських солдатів щільним строєм рухаються з села Новобахмутівка до Соловйового на захід від Авдіївки.

Вони йшли відкритим полем, але їх не обстрілюють з артилерії, а лише одного з них важко ранить український дрон-камікадзе. При цьому аналітик вважає це доказом дефіциту снарядів у ЗСУ, а також бронетехніки - у ЗС РФ.

відео дня

"З-під Соловйового росіяни наступають далі на захід на село Сокіл. На його східній околиці вже зав'язалися перші бої. Це село кілька тижнів успішно захищає 47-та бригада ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

Рьопке нагадав, що з квітня в Україну прибуло близько 10 000 снарядів калібру 155-мм зі США, а також 12 000 з Німеччини.

"Але зараз ЗСУ зосереджують сили в Харківській області, де їм вдається успішно контратакувати. Це створює дефіцит снарядів на інших ділянках фронту", - додали в Bild.

/ Bild

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Раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися у двох областях України. Військові аналітики відзначають просування ворога у двох областях України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти просунулися на сході. Ресурс DeepState повідомив про уточнення лінії зіткнення в Донецькій області.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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