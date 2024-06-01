Окупанти просунулися у двох областях: у DeepState назвали "гарячі" напрямки

Підрозділи російської окупаційної армії просунулися біля населених пунктів на сході та півдні України.
Про вороже просування біля кількох населених пунктів України йдеться в повідомленні ресурсу DeepState.
Аналітики відзначають просування ворога в Запорізькій області в районі населеного пункту Нестерянка.
Крім того, також ворог просунувся біля населених пунктів Сокіл і Семенівка Донецької області.
Також зафіксовано просування противника в місті Часів Яр у Донецькій області.
За відомостями аналітиків DeepState, біля Невського тривають бої.
Наступ РФ 2024 - останні новини за темою
Раніше у США розкрили плани РФ у Харківській області. Російські окупанти притримують резерви, поки чисельність військ угруповання Північ не досягла цифри в 50-70 тисяч осіб, пишуть аналітики.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, РФ атакує біля Куп'янська. Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова в напрямку Липців.
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
Інші новини:
- Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу
- Путін вибухнув "умовою" завершення війни
- "Друг Путіна" в Європі раптом ткнув носом Росію через війну в Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред