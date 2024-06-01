Окупанти просунулися у двох областях: у DeepState назвали "гарячі" напрямки

Військові аналітики відзначають просування ворога у двох областях України.

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Армія РФ просунулася на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: МО рф

Підрозділи російської окупаційної армії просунулися біля населених пунктів на сході та півдні України.

Про вороже просування біля кількох населених пунктів України йдеться в повідомленні ресурсу DeepState.

Аналітики відзначають просування ворога в Запорізькій області в районі населеного пункту Нестерянка.

відео дня

/ deepstatemap.live

Крім того, також ворог просунувся біля населених пунктів Сокіл і Семенівка Донецької області.

/ deepstatemap.live

/ deepstatemap.live

Також зафіксовано просування противника в місті Часів Яр у Донецькій області.

/ deepstatemap.live

За відомостями аналітиків DeepState, біля Невського тривають бої.

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