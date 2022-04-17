ЗСУ на сході відправили в "пекло" понад півсотні окупантів

Генштаб ЗСУ / Facebook

Протягом 17 квітня українські бійці Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога у Донецькому та Луганському напрямках.

Як повідомляють у штабі ОСС, захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки росіян.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24 і один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

"Загалом, протягом тижня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої і 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, і 2 крилаті ракети противника", – йдеться в повідомленні.

Оперативно-тактичне угруповання протягом доби знищило:

особового складу - 60

танків - 1

БМП - 2

МТЛБ - 2

артилерійських систем - 3

АТ - 3

вертольотів - 1

Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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