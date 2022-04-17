Агресори проводять примусову мобілізацію та готують провокації - Генштаб ЗСУ

Розбита російська техніка / Генштаб ЗСУ

Окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених територіях Харківської області, а також готують провокації у Василівці Запорізької області. Про це повідомляють представники пресслужби Генштабу ЗСУ в офіційному зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не робив.

На Сіверському напрямку зберігається ймовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп і нанесення ракетних ударів з території РФ по військовій і цивільній інфраструктурі.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків, намагаються атакувати підрозділи наших військ і об'єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. РФ продовжує наносити ракетно-бомбові удари по Маріуполю, в тому числі із застосуванням стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3". Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було зазначено, що війська РФ, ймовірно, для здійснення провокацій, замальовує букви Z на техніці і встановлює українські прапори.

Через брак людських ресурсів окупанти намагаються втягнути у війну місцевих жителів тимчасово захоплених територій - у місті Ізюм, що на Харківщині розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спрогнозував терміни війни з РФ за звільнення раніше захоплених територій.

Глава держави підкреслив, що хотів би домогтися завершення війни з Росією дипломатичними зусиллями, при цьому не виключивши, що країна може воювати і 10 років, щоб забрати своє.

Зеленський підкреслив, що офіційний Київ не буде йти на серйозні поступки.

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