ЗСУ щодоби завдає РФ втрат більше, ніж окупанти отримали за 8 років у Сирії - The Economist

Знищена російська техніка / УНІАН

ЗСУ, незважаючи на чисельну і технічну перевагу російських окупантів, в середньому за добу завдає Росії набагато більше втрат, чим російська армія зазнала за всі вісім років боїв у межах Сирії. Саме про це говорить аналіз, який провели співробітники авторитетного британського видання The Economist.

"Комусь це може здатися дивним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру", - зазначає він.

На такий матеріал оперативно прореагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми на своїй землі і маємо професійну армію, яка знищує ворога щодня. І так буде до нашої перемоги", - підкреслив чиновник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією приблизно в 10 разів менше, ніж у окупантів. Про це він сказав в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну ввечері 16 квітня.

"Ми точно знаємо наші втрати до кожної людини. Ми їх скажемо потім. Зараз президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менше російських втрат. Приблизно в 8-10 разів менше", – сказав радник глави ОП.

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