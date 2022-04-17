ЗСУ щодоби завдає РФ втрат більше, ніж окупанти отримали за 8 років у Сирії - The Economist

Експерти відзначають, що протитанкова зброя, яка є в розпорядженні ЗСУ, виявилася серйозною перешкодою для просування Росії на Півночі і Сході.
ЗСУ, незважаючи на чисельну і технічну перевагу російських окупантів, в середньому за добу завдає Росії набагато більше втрат, чим російська армія зазнала за всі вісім років боїв у межах Сирії. Саме про це говорить аналіз, який провели співробітники авторитетного британського видання The Economist.
"Комусь це може здатися дивним. На папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру", - зазначає він.
На такий матеріал оперативно прореагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми на своїй землі і маємо професійну армію, яка знищує ворога щодня. І так буде до нашої перемоги", - підкреслив чиновник.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією приблизно в 10 разів менше, ніж у окупантів. Про це він сказав в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну ввечері 16 квітня.
"Ми точно знаємо наші втрати до кожної людини. Ми їх скажемо потім. Зараз президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менше російських втрат. Приблизно в 8-10 разів менше", – сказав радник глави ОП.
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