Нищівний удар Нептуна по "Москві" - сильний аргумент: Арестович пояснив інтерес до зброї ЗСУ

Україна дуже серйозно посилить свої позиції на світовому збройовому ринку - Арестович / Фото УНІАН

Удар українською армією ракетами Нептун по російському крейсеру "Москва", який зрештою затонув, не просто потопив найбільший військовий корабель у світі з 1945 року, а й привернув інтерес до нашої зброї з боку декількох країн. Озброєння було перевірено в бою з росіянами, що є серйозним аргументом і підіймає український ринок зброї на дуже високі позиції. Київ та Москва завжди були конкурентами на збройовому ринку, а росіяни намагалися дискредитувати нашу зброю. Однак наразі в України міцніші позиції. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що після розтрощення "Москви" зацікавилися українською зброєю декілька країн. Раніше Росія, як конкурент України на збройовому ринку, постійно намагалася принизити і знецінити українську зброю, проте наразі у Києва будуть дуже високі позиції на світовому ринку. Причиною тому є перевірка зброї боєм з росіянами.

читайте такожКрейсер "Москва" був повітряним захистом РФ: обстріл міст України - це помста Кремля - Арестович"Аргумент "перевірено в бою" - один з найголовніших для будь-якої країни, що розглядає купівлю зброї. Якщо "Нептун" потопив найбільший військовий корабель у світі з 1945 року – це хороший combat тест (перевірка ефективності зброї під час реальних бойових дій. Іноді є визначальним фактором під час закупівлі зброї)", - вважає Арестович.

Також він зазначив, що ПТРК Стугна, наприклад, показували хороші експортні показники і до війни, а наразі попит на них зросте ще більше.

"Такі комплекси, як "Стугна" продавалися добре і до війни, а після численних відео, що підтверджують ефективність – попит зросте у рази", - додав Олексій Арестович і підкреслив, що це хороший сигнал, оскільки Україна підсилює свої позиції на збройовому ринку.

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На Заході зацікавилися ракетами України Нептун

Раніше журналісти The Washington Post написали про те, що потужний ракетний удар і потоплення крейсера "Москва" стане серйозним стимулом для розвитку оборонної промисловості ЗСУ.

У WP вказали, що Україна продемонструвала свою здатність виробляти ефективну і якісну зброю, яку можуть закуповувати інші країни.

"Для українців, якщо вони змогли потопити або пошкодити цей корабель своїми ракетами "Нептун" - це, перш за все, предмет гордості. Це також корисний військовий ресурс, оскільки вони зможуть стримувати російський флот", - підкреслив експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Крах військового корабля "Москва" ракетним ударом ЗСУ

На крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Повідомлялося, що загоряння сталося через попадання в корабель двох ракет українського ПТРК Нептун.

Російський військовий корабель отримав серйозні пошкодження, в результаті чого крейсер, який був в 25 милях від острова Зміїний, втратив хід.

Радник глави ОП Олексій Арестович казав, що корабель "Москва" затонув. Як уточнив чиновник, це найбільша поразка РФ з часів Другої світової війни.

У Міноборони РФ підтвердили тільки серйозні пошкодження крейсера. Однак те, що військовий корабель потонув, або по ньому було завдано ракетного удару ЗСУ, у відомстві не сказали.

Пізно ввечері 14 квітня в російському військовому відомстві підтвердили крах крейсера "Москва".

"При буксуванні крейсера Москва до порту призначення через пошкодження корпусу, отриманих під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив остійність. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", - підкреслили в Міністерстві оборони Росії.

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