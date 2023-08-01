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ЗСУ можуть зламати "хребет" окупантам на півдні вже до жовтня - Арестович

Олег Макаров
1 серпня 2023, 15:38 оновлено 1 серпня, 15:57
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У росіян немає резервів, щоб перекрити "дірки", що утворилися.
ЗСУ можуть зламати 'хребет' окупантам на півдні вже до жовтня - Арестович
ЗСУ йдуть вперед / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушка

Українські війська успішно наступають на південно-східній ділянці фронту. Наразі, як запевняє військовий експерт Олексій Арестович, ЗСУ підійшли до Приютного і оточують угруповання ворога, що підтверджують самі росіяни.

"На півдні у нас цікаві події. Якщо взяти Велику Новоселівку і подивитися в напрямку Октябрського, то там пішло якесь просування, що дуже турбує росіян. Наші війська вийшли до Приютного, утворився якийсь "виступ". Наші війська оточують цей "виступ" з трьох сторін, що не сприяє ні обороні, ні настрою (росіян - Главред). Йде рух до Новодонецького. Стійке просування ЗСУ на півдні зберігається вже сьому добу", - зазначив Арестович.

Водночас у районі Роботиного і Вербового у захисників відкрився вихід на основну лінію оборони окупантів.

"Південний фронт почав рухатися. Що прикметно - рух йде поступово. Цілком можливо, що сніжний ком буде нарощуватися і в якийсь момент зламає хребет усьому південному угрупованню", - переконаний Арестович.

Він зазначив, що Росія поки не кидає резерви. Оскільки, наприклад, війська РФ, які стоять у районі Токмака, - це все лише три бригади на 300 км фронту.

"Все йде за планом. Я знаю, що всі не люблять цю фразу, але, думаю, до жовтня її всі оцінять, а може і раніше - коли ми вийдемо на берег Азовського моря", - сказав Арестович.

При цьому він підкреслив, що у росіян друга лінія оборони є не скрізь, і тим паче не третя.

"Якщо там прориваємося (на півдні - Главред), то буде весело. Тоді різко зростає темп наступу. Там, де ми рухалися, грубо кажучи, по 2 км протягом тижня, будемо рухатися 7 км протягом двох днів або, у разі різкого обвалу ситуації на цій ділянці фронту, і до 40 км. І цьому запобігти буде дуже складно", - пояснив експерт.

Хто такий Олексій Арестович

Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплістскаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки АТО (2014-2017). Спікер ТКГ і радник з інформполітики глави української делегації в Мінській групі (2020-2022). Радник офісу президента України (2020-2023), пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ триває вже третій місяць. У перші тижні просування українських сил було дуже активне - було звільнено 7 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей. Потім "імпульс" став менш помітним, що не сподобалося низці країн Заходу.

У командуванні неодноразово підкреслювали, що насамперед зацікавлені зберегти якомога більше життів українських військовослужбовців.

Нещодавно було підтверджено звільнення Старомайорського, що відкриває вихід захисникам до нових оборонних рубежів противника.

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