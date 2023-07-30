Першу лінію оборони подолано: звільнення Старомайорського було унікальним - ЗСУ

Під час звільнення Старомайорського Збройним силам України довелося працювати в умовах тотального мінування.

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Звільнення Старомайорського було унікальним / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські загарбники залишили багато пасток на Донеччині, тому українським захисникам довелося просуватися мінними полями під час звільнення села Старомайорське. Про це розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Як зазначив Шершень, зі звільненням Старомайорського українським воїнам вдалося подолати першу лінію оборони армії РФ, це відкриває шляхи до подальшої деокупації українських територій.

Він підкреслив, що операція зі звільнення Старомайорського була унікальною, адже Збройним силам України довелося працювати в умовах тотального мінування.

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"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні", - сказав Шершень.

За його словами, російські окупанти залишили багато пасток. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

"Якщо пелюстку (міну, - ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило, протипіхотні міни не чіпають, їх тільки помічають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку.

Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" - перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж, ґрунтові дороги розм'якли після дощів... Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюються з артилерії та мінометів", - додав він.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, 27 липня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Це село звільнили українські військові з 35-ї бригади та батальйон тероборони "Арей". Президент України особисто опублікував відео з українськими захисниками у звільненому селі.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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