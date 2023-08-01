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В України є план на випадок загибелі Зеленського: ЗМІ розповіли, хто керуватиме країною

Марія Тупік
1 серпня 2023, 12:51 оновлено 1 серпня, 12:59
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Ще на початку повномасштабної війни, за заявами українських чиновників, росіяни зробили кілька спроб ліквідації українського президента.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Україна має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського в умовах війни, яку розпочала Російська Федерація.

Як йдеться в матеріалі "План України, якщо Росія вб'є Зеленського" американського видання Politico, на публіці українські чиновники говорити відмовляються. Хоча питання про можливе вбивство глави держави російськими військами не можуть ігнорувати ні в Україні, ні на Заході.

Автори публікації пишуть, що президент України Володимир Зеленський не просто формальний керівник держави: він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки.

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"Хоча Зеленський зі зрозумілих причин не хоче міркувати над цим питанням, його прихильник і в країні, і за кордоном не можуть дозволити себе його ігнорувати. З тих пір як він відмовив в евакуації і заявив, "Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт", український президент грає ключову роль в мобілізації міжнародної підтримки для боротьби з Росією", – йдеться в матеріалі.

Крім того, що ще на початку повномасштабної війни, за заявами українських чиновників, росіяни зробили кілька спроб ліквідації українського президента, то зараз радикально налаштовані російські депутати регулярно вимагають вбити Зеленського. Наприклад, в березні депутат РФ Михайло Делягін заявив, що "єдиною нормальною реакцією" на інцидент (коли російські диверсанти вторглися в Брянську область) є "термінове усунення Зеленського".

"Очевидно, що зараз ризики менше, ніж в перші хаотичні неділі війни, коли російські танки наблизилися до української столиці, і мало хто думав, що бореться нація виживе. Але ніхто в українському уряді чи парламенті країни не сумнівається, що небезпека залишається високою", — додають автори статті.

Politico пише, що "через загрозу, що нависла над його життям" закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю. Саме тому Київ був розлючений, коли за кілька днів до приїзду президента України в Брюссель ЗМІ облетіла ця новина.

План дій на випадок загибелі Зеленського існує

Незважаючи на небажання українських чиновників про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського існує. Ще минулого року це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв'ю заявив, що в "українців є плани" щодо "безперервності уряду".

За Конституцією, лінія спадкування влади чітка: коли президент не може виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України бере на себе його обов'язки.

"Є сильна команда лідерів. Я думаю, що ми побачимо колективний уряд", – прокоментував гіпотетичну ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

Хто зможе керувати Україною

Видання припускає, що за відсутності Зеленського колективно керувати державою можуть Стефанчук, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача армією, додає медіа.

"Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності. Тому, якщо із Зеленським трапиться щось жахливе, це не буде настільки вирішальним, як ви могли б подумати",- висловився Каратницький.

За його словами, Україні створена "налагоджена" адміністративна, військова і дипломатична машина.

Politico зазначає, що світова історія теж підтверджує вищесказане. За підрахунками експертів Національного бюро економічних досліджень США за останні 150 років сталося 59 вбивств національних лідерів.

Замахи на президента Зеленського

З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

Раніше радник Міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

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