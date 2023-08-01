В Україні поміняли правила поповнення карт через термінали: як покласти гроші

З 1 серпня для поповнення карток через термінал користувачі повинні вводити телефонні номери для верифікації.

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Тепер для поповнення картки платник вводить свій номер телефону / колаж Главред, фото УНІАН

З 1 серпня в Україні запрацювали нові правила внесення готівки через платіжні термінали. Тепер користувачі зобов'язані вводити номери своїх мобільних телефонів для верифікації. Відповідні норми були прийняті Національним банком України ще в кінці червня.

Нові правила стосуються всіх операцій по внесенню готівки в термінал від однієї гривні на рахунки через термінали самообслуговування.

Для поповнення рахунку платник вводить свій номер телефону, отримує на смартфон код ідентифікації і вказує його в терміналі.

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Але, як кажуть чиновники, вимоги ідентифікації не поширюватимуться на оплату:

комунальних платежів;

квитків для залізничних перевезень (включаючи електрички);

проїзду в міському та приміському транспорті (включаючи електронні квитки);

маршрутні пасажирські перевезення;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду;

податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших видів платежів до державного бюджету.

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також в Україні з 9 травня 2023 року змінилися правила блокування банківських рахунків за борги - в першу чергу за комунальні послуги.

Стало відомо, що якщо раніше тільки ті боржники, які не сплатили щонайменше 100 тис.грн, могли залишитися без доступу до своїх рахунків, то тепер це торкнеться навіть тих, кому потрібно заплатити в районі 200 грн.

До того повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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